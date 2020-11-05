مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في اكتوبر الماضي الماضي. وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً 3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية و 7شركات مجوهرات. ولفتت إلى أن «مكافحة غسل الأموال» قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و 21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.