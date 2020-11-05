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(CNN) - ستشهد العقود القادمة نمو المدن الضخمة، مع انتقال سكان العالم بشكل متزايد إلى بيئات حضرية، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة. ولكن، كيف ستبدو تلك المساحات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعلن بشكل متزايد عن خططها لتشييد مدن ذكية؟.

ويحلل التقرير، الذي يستند إلى بيانات من المنتدى الاقتصاد العالمي، كيفية تطوير البلدان قدراتها التنافسية الرقمية في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويشير التقرير إلى تقدم السعودية في هذا المجال واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تأتي الكويت، في المرتبة الخامسة، والإمارات وقطر بالمرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

وثمة تقارير تفيد بأن حوالي 55% من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68% بحلول عام 2050، وفقاً لتوقعات شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في عام 2018.

وتدرك الدول الخليجية أهمية الاتجاه نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، وذلك من خلال تنويع قدرات مدنها الذكية، وعليه فقد شهد النصف الأول من عام 2019 تسارعاً في طموحات الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالمدن الذكية، بحسب القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) إذ تجسد ذلك في انطلاق مبادرات وبرامج جديدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع تقرير من الأمم المتحدة أن العقود القادمة ستشهد نمو المدن الضخمة، مع انتقال سكان العالم بشكل متزايد إلى بيئات حضرية. Credit: .

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق الإقليمية لتقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.7 مليار دولار بحلول عام 2024.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال نائب رئيس أول للبحث والتطوير في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، الدكتور ستيف جريفيث: “تضع المدن الذكية التكنولوجيا في صميمها”، مضيفاً: “وتهدف إلى إضافة الذكاء الرقمي إلى الأنظمة الحضرية الموجودة، مما يؤدي إلى عمل وانجاز الكثير بالشيء القليل».

ويرى جريفيث أن تطوير المدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي أمر منطقي، إذ أنها حضرية وتتميز معظم دولها بكونها قادرة مالياً.

وأشار جريفيث إلى أن فرص المدن الذكية في بلدان خليجية مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، تتركز في مجالات مثل الصحة، والأمن، والنقل، إضافةً إلى الأمن الإلكتروني الذي يشكل “تهديداً إقليمياً رئيسياً».

ويتضح التقدم التكنولوجي في دول الخليج جليا من خلال تقرير «Digital Riser» الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

