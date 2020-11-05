مال وأعمال

بلغ إجمالي ايرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2020، فيما وصل اجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم وذلك وفقا لما أظهرته الاحصاءات التي أصدرتها وزارة المالية.

وتظهر بيانات وزارة المالية الإماراتية أن بلوغ الإيرادات في الميزانية الاتحادية لهذا المستوى جاء بدعم من بند الإيرادات الأخرى، يشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، والتي وصلت قيمتها الى 35.574 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2020، مستحوذا بذلك على 88.5 % من اجمالي الإيرادات المتحققة.

