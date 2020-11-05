مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أخيراً سفيرة الجمهورية الايطالية لدى مملكة البحرين باولا أمادي.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات الثنائية والدبلوماسية الطيبة التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الإيطالية الصديقة، مبيناً ضرورة تكثيف التعاون المشترك بينهما من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، والمشاركة بمختلف الفعاليات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك، مرحباً بتعزيز آليات التعاون بين الغرفة والسفارة الإيطالية من أجل تنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأكد رئيس الغرفة تطلع القطاع الخاص بمملكة البحرين لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون ودول أوروبا، والتي ستسهم حتماً في زيادة آفاق التجارة البينية بين الجانبين وستدفع لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، كما أشار ناس إلى عضوية غرفة البحرين في الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، والتي تهدف من خلالها إلى تنسيق الجهود بين الغرف العربية ونظيرتها في إيطاليا لتشجيع الاستثمار والشراكة وتذليل مختلف المعوقات أمام اصحاب الأعمال والمستثمرين.

من جانبها، أعربت السفيرة الايطالية عن اعتزازها بمستوى التعاون الثنائي بين البحرين وإيطاليا في شتى القطاعات، متمنيةً انشاء مجلس أعمال مشترك بين البحرين وروما. كما استعرضت جهود السفارة في تشجيع وتحفيز التجارة والاستثمار من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية دورية للترويج لكل من إيطاليا والبحرين وتشبيك أصحاب الأعمال في الجانبين، داعيةً أصحاب الأعمال والمستثمرين البحرينيين لبحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في إيطاليا في مجال تكنولوجيا المياه، والطاقة المتجددة، والزراعة، والانشاء.

حضر الاجتماع من جانب الغرفة كل من نائب الأمين المالي وليد كانو، والرئيس التنفيذي شاكر إبراهيم الشتر، ونائبه الدكتور عبدالله بدر السادة.

