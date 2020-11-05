مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 18 دولاراً ، مع انتعاش العملة الأميركية في ترقب لنتائج انتخابات الرئاسة.

وفي منافسة مشتعلة، تشير النتائج الأولية إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

لكن في تصريحات لترامب في البيت الأبيض، أكد أنه حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الأميركية ويستعد للاحتفال، بينما حذر من محاولة البعض سرقة ملايين الأصوات. ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 في المئة أو ما يعادل 18.60 دولاراً إلى 1891.30 دولاراً للأوقية. بينما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 في المئة ليفقد 17.86 دولاراً مسجلاً 1891.29 دولاراً للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.6 في المئة إلى 94.07.

