الأولى

دعا سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على ان يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

وقال سموه لدى زيارته امس وزارة الداخلية «مبنى نواف الأحمد»: لن نألو جهدا ولن ندخر وسعا في سبيل تعزيز وتطوير كفاءة وقدرات وامكانات كل قطاعات الوزارة لتمكينها من اداء واجبها على اكمل وجه.

واشار سموه الى ان توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو الأساس الذي لا غنى عنه والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان اذ لا شك انه اذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها.

واكد سموه ان تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد وتأمين امن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية ارواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع اولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين وسنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير او اهمال.

وقال سموه: واذ يسعدني ما شهدته وزارة الداخلية من تطوير وانجاز خلال الفترة الماضية وما لمسنا صداه ونتائجه في الواقع التطبيقي فانه لا يفوتني إلا ان اشيد وأسجل الثناء والتقدير لما قام به ابناء مؤسستنا الأمنية من دور فعال واسهام مشهود في تطبيق الاجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، فعلى الرغم من تعرضهم لمخاطر العدوى والاصابة وعوامل الطقس القاسية كانوا دائما في الصفوف الأولى فاستحقوا بذلك محبة المواطنين وثقتهم وتقديرهم.

ووجه سمو امير البلاد كلمة ارتجالية لقيادات وزارة الداخلية اثناء خروج سموه من مبنى نواف الأحمد قائلا: «أنا سعيد بزيارتي لكم، انتم العين الساهرة، انتم حفظة الأمن اللي نفتخر ونعتز فيكم ولا شك الظروف اللي احنا الحين نعيش فيها، تتطلب منا جميعا، ان نكون في اتم اليقظة والاستعداد لكل الأمور التي تحدث في بلدنا.وحنا، مثل ما يقولون، في يد امينة رجالنا عيونهم لا تنام بالليل، يسهرون على راحتنا.

واضاف سموه: هذه الحقيقة اللي نعتز ونفتحر فيها، رجال امننا، ووزارة الداخلية من رجال ونساء، ومهما قلت من كلمات، ما توفي لكم وأعمالكم التي تقومون فيها، تعرضتوا للخطر، وهجرتوا اسرتكم، قابلتوا هذا الوباء اللي نزل، بكل اعتزاز وقاومتوا هذا لأهل الكويت.

ومضى سمو الامير يقول: الواحد يفخر فيه، ابناء بهذه الروح والمعنوية يوم صار اللي صار تمت الفزعة، الفزعة الكويتية الأصلية وهذا انتم ايضا اخواننا المتطوعين من رجال ونساء ايضا تطوعوا قاموا بمساندتكم، ويشكرون عليه كل الشكر والتقدير.

هم انتم عندكم امور يايه لانتخابات عندنا، ابيكم ان شاء الله تكونون العين الساهرة، وتحافظون على هذا النهج الديموقراطي، اللي حنا ارتضيناه واللي ان شاء الله يمر هذا الأمر بسلاسة وباخلاص مثل ما عودنا رجال الأمن، باحترام المواطن واحترام اللجنة المكلفة معاونتهم ووقفتهم معهم هي التعاون الصحيح.

ولا شك انا بالنسبة لكم شهادتي مجروحة يا رجال الداخلية، انا تربيت بالداخلية وأقول الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير والكلمات ما توفي، اعمالكم اللي تقومون فيها وانتم العين الساهرة لحفظ الامن والامان لمنطقتنا، الله يوفقكم جميعا».

ورد الحضور على سموه بالقول: (سمعا وطاعة).

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح: امامنا يا صاحب السمو تحديات كبيرة تستوجب منا مضاعفة الجهود والمزيد من اليقظة والحذر والالتزام الجاد بتطبيق القانون على الجميع بلا تهاون كما تقتضي تجسيد التعاون الايجابي بين المواطنين ورجال الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

واضاف: ونظرا لارتباط الأمن بالقانون فان العمل يجري حاليا على اعادة النظر في العديد من القوانين وتطويرها بما يتوافق مع اهدافها وغاياتها بعد انقضاء زمن طويل على اصدارها وظهور بعض السلبيات التي ابرزها الواقع التطبيقي وقد انتهت الوزارة من اعداد حزمة مشاريع لقوانين اقرها مجلس الوزراء وتتمثل في مشروع قانون تجنيس زوجة الكويتي بما يراعي الجانب الانساني ويحافظ على الهوية الوطنية ومشروع قانون المرور ليتوافق مع القوانين المرورية العالمية والحفاظ على الأرواح ومشروع قانون اقامات الأجانب لتجريم ومكافحة تجارة الاقامات التي اضرت بشكل مباشر في التركيبة السكانية.

وقال: وأخيرا وليس آخرا مشروع قانون اللجنة الوطنية للانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع في مداولته الأولى ليكون تحت نظر مجلس الأمة القادم.

واشار الى ان الوزارة تتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مجمل خدماتها واجراءاتها والذي من شأنه اضفاء المزيد من الدقة والسرعة في هذه الخدمات الى جانب الحد من مظاهر التزوير والتحايل.

بعدها تم التقاط صور تذكارية مع سموالامير بهذه المناسبة ثم تفضل صاحب السمو امير البلاد بالتوقيع على سجل الشرف.