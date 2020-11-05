الأولى

دعا ديوان المحاسبة الحكومة، الى اعادة النظر في سياسات الدعم، وتنمية الايرادات الذاتية، بما يترتب عليها تخفيض الأعباء والحد من الانفاق والاستفادة من المشاريع الرأسمالية بما يحقق اهداف الدولة في سياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي. (طالع ص 10)

وشدد الديوان في تقريره السنوي 2019/2020 الذي حصلت النهار على نسخة منه، على ضرورة اصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات منه، وتعديل رسوم الخدمات الحكومية، واعادة النظر في تسعير املاك الدولة.

وأشار الديوان الى ان الاختلالات الهيكلية في الانفاق الجاري تتمثل في، وجود 70 % من المصروفات موجهة الى المرتبات والدعوم، محذراً من تضخم القضايا المرفوعة ضد جهات عامة والتي بلغت 152 الف قضية كبدت الخزينة 118 مليون دينار في 4 سنوات.

ولفت الى ان هناك اختلالات في الايرادات تتمثل في اعتماد الميزانية على الايرادات النفطية بواقع 90%، والتي تمثل في واقع الأمر 15.4 مليار دينار وذلك في ميزانية العام المالي 2019/2020.

وأوضح التقرير ان الانفاق الجاري استحوذ على 89.1 % من اجمالي الانفاق العام، فيما بلغ الانفاق الرأسمالي 2.3 مليار.

وقال ان كورونا اثر سلباً على الأوعية الاستثمارية لدولة الكويت، وان ايرادات الكويت في الـ 3 سنوات الماضية بلغت 53 مليار دينار وانفاقها 62.1 ملياراً.

وبين ان شركة المشروعات السياحية تصدرت الجهات التي خالفت اخطار الديوان بعقودها التي بلغت 17 مليون دينار في عام مالي واحد!. وقال انه بالنسبة للوظائف فهناك 241 الف وظيفة للكويتيين في القطاع العام و76 الف وظيفة لغير الكويتيين.

