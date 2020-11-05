الأولى

واشنطن- الوكالات: يحبس العالم وملايين الأميركيين أنفاسهم في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية التي شهدت تنافسا حاميا بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن. وبينما يتواصل فرز الأصوات، خاصة في الولايات الحاسمة، التي يمكن لنتائجها تغيير اسم الرئيس الفائز في آخر اللحظات، أعلن ترامب «فوزه» في هذه الانتخابات وقال بايدن انه على الطريق الصحيح للفوز فيما تلوح معالم معركة قضائية قد تؤخر اعلان اسم الرئيس الاميركي المقبل لفترة غير معلومة بل وربما تكون مقدمة لفوضى اجتماعية اكثر خطورة في وضع حذرت المانيا من انه « قابل للاشتعال» في اي لحظة... (طالع ص 20-18).

وفي كلمة مقتضبة من البيت الأبيض اعلن ترامب «بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات» متحدثا عن «تزوير» لكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك وطالب بشكل مبهم جدا «بوقف (فرز) كل الأصوات» مؤكدا أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. وإعلان ترامب فوزه بشكل سابق لأوانه يعتبر أمرا غير مسبوق لرئيس أميركي فيما لا تزال الولايات تقوم بفرز الأصوات.

وسرعان ما جاء رد فريق جو بايدن على تصريحات ترامب حيث اعتبرها «فاضحة» وغير مسبوقة صادرة عن الرئيس. وقال فريق الحملة الانتخابية الديموقراطية «إنها محاولة متعمدة لحرمان المواطنين الأميركيين من حقوقهم الديموقراطية» مؤكدا أنه مستعد «لمعركة قضائية» في حال لجأ ترامب إلى المحكمة العليا.

وكان بايدن صرح في وقت سابق أنه على الطريق الصحيح للفوز داعيا الأميركيين إلى التحلي بالصبر. وبالكاد أنهى بايدن كلمته، جاء الرد من ترامب عبر «تويتر». وكتب الرئيس المنتهية ولايته «نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع». وقام «تويتر» بحظر التغريدة لكنه أبقى على إمكانية الاطلاع عليها.

ويستعد الأميركيون لأيام طويلة من الانتظار في ختام حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد. وتبددت آمال الديموقراطيين في تحقيق انتصارات تاريخية في كارولاينا الشمالية أو جورجيا أو تكساس واحتفظ الرئيس الجمهوري بفلوريدا التي سبق أن فاز فيها في 2016 كما فاز في أوهايو التي فاز فيها منذ 1964 كل المرشحين الذين وصلوا إلى الرئاسة. لكن الطريق للفوز بولاية ثانية يبقى صعبا، ولا يزال يتعين على ترامب الفوز بالقسم الأكبر من الولايات الأساسية الأخرى التي ساهمت في فوزه المفاجئ سنة 2016.

وتبقى السيناريوهات مختلفة بالنسبة لبايدن لتحقيق النصر. وقد فاز المرشح الديموقراطي في أريزونا المعقل السابق للمحافظين، وأول ولاية تنتقل من معسكر إلى آخر في هذه الانتخابات مقارنة مع 2016

ولا يزال عليه الفوز بولايتين على الأقل من الولايات الثلاث المتنازع عليها في الشمال الصناعي (بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن) التي سبق أن فاز فيها ترامب قبل أربع سنوات. لكن فرز الأصوات قد يستمر حتى الأربعاء أو حتى لعدة أيام بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد بينما اعلنت نيفادا انه نتائج الفرز لن تعلن قبل ليل الخميس. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات من أصل 538. وحتى هذه المرحلة نال الرئيس الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أمام مصير مجهول لمجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون.

دوليا قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور ان الوضع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات قابل للاشتعال وعبرت عن قلقها من أن يفضي إلى أزمة دستورية. فيما أبدى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب امس ثقته بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستتوصلان إلى اتفاق تجاري ممتاز. وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «الشعب الأميركي قال كلمته وننتظر النتيجة».