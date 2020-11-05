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تواصل الفنانة رانيا شهاب تصوير مسلسل جديد بعنوان «غريب» لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من اخراج نعمان حسين وتأليف عبدالله بالعيس ويشاركها في البطولة كل من الفنان طارق العلي والفنان جمال الردهان وانتاج فروغي للانتاج الفني وستجسد شخصية تمر بمجموعة من المشاكل والمواقف كونها زوجة ثانية ما يجعلها عرضة للمشاكل مثل الغيرة والحسد من قبل شخصية الزوجة الاولى في العمل.

كما انتهت منذ فترة قريبة من تصوير فيلم «غيبوبة» مع الفنان احمد ايراج وتظهر في شخصية طبيبة ناجحة في عملها وتدخل في قصة حب وهي شخصية تعتمد دائما على نفسها وعلى الرغم من أنها امرأة ثرية وهادئة وراقية في تعاملها مع الآخرين الا أنها متقلبة المزاج، والعمل من انتاج الفنان خالد الغجيرب الذي يشارك في البطولة وايضا يشارك فيه الفنان احمد العونان والفنان شهاب حاجيه ومن اخراج عمار الموسوي ومن تأليف محمد الكندري.

