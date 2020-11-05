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أعلنت الفنانة القديرة حياة الفهد عن تأجيل مسلسل «عرش الطاووس» الذي يعتبر ضمن سلسلة اجزاء مسلسل «ام هارون» لما بعد موسم رمضان بحكم ان العمل يتطلب التصوير في إحدى الدول ونظرا لما يمر به العالم من ظرف وتغيرات بسبب فيروس كورونا وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الاوضاع تم استبدال العمل «عرش الطاووس» بعمل اجتماعي اخر وسيكون في اطار كوميدي وسيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمة.

وقد نوهت الفنانة القديرة حياة الفهد عن ذلك العمل حيث قالت: باذن الله تعالى العمل القادم لشهر رمضان سيكون مفاجأة جميلة للجمهور وسنعلن عنه قريبا مع المخرج باسل الخطيب والمؤلفين محمد وعلي شمس ومشاركة عدد من النجوم.

وسبق ان قامت الفهد بنشر السيناريو الخاص بالحلقة الاولى لمسلسل «عرش الطاووس» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «انستغرام» وعلقت عليها «توكلنا على الله العلي القدير سنذهب الى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة بلمسات اخراجية جميلة ونجوم من الكويت والامارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي وأيضا نجوم من العراق الحبيب.

وكان مسار العمل حسب ما اعلنت عنه مسبقا حياة الفهد بانه يطرح العديد من القضايا الاجتماعية مع القليل من القضايا السياسية التي تهم المجتمع العربي والاسلامي والهدف من ذلك أن تقدم عملا بنفس مستوى مسلسل «أم هارون» ان لم يكن أفضل من حيث الطرح والمضمون والشكل حسب قولها.

ومن خلال التصريح عن التأجيل تعلن «ام سوزان» عن عودتها الى الاعمال الكوميدية التي تميزت بها بعد ان اخذت مسارا باعمالها نحو الدراما التراجيدية ولم نر أعمالاً مماثلة لما قامت بها مثل شخصية «ام سليمان» في مسلسل «سليمان الطيب مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله والفنان القدير محمد المنصور كما كان لها العديد من الاعمال التلفزيونية الكوميدية التي لم تغب عن بال المشاهد الخليجي والعربي.

