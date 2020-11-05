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أقامت الفنانة الأردنية زين عوض حفلا في مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020، الذي نظمته وزارة الثقافة وراعى الحفل معايير التباعد الاجتماعي، وأقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأبدت «عوض» سعادتها بالمهرجان مشيدة بالجهود المبذولة من القائمين على المهرجان. وقالت في تصريحات: «المهرجان ناجح بكل المقاييس، والجهود التي بذلت كانت كبيرة للغاية.. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان أيمن سماوي على حسن ادارته، وللفنان جهاد سركيس الذي شاركني الحفل». وتابعت: «شهد المهرجان اعطاء فرص للأصوات الجميلة ابتداءً من مبادرة موهبتي من بيتي، كما شاركت العديد من الأصوات الجميلة في المهرجان».

وأضافت: «أعجبت كثيراً بالخامات الواعدة التي شاركت، وأعتقد أننا ستراهم نجوماً في المستقبل القريب، في حال توفرت لهم الرعاية والاهتمام». وتحدثت عن مشاركتها قائلة: «شاركت في اللجنة الأولية لاختيار العشر متسابقين الأوائل المتأهلين، وقدمت في حفل الختام باقة من الأغاني التراثية لسمراء البادية سميرة توفيق، ومنها محلا الدار، يومين والثالث، وموال ما ريدو».

واختتمت: «شاركت على هامش المهرجان في ندوة صباحية للحديث عن طرق تطوير الفن والابداع لدى الجيل القادم، في المركز الثقافي الملكي». يذكر أن اللجنة المشاركة في المهرجان ضمت كلاً من الشاعر «محمود الشلبي» والدكتور «أيمن عبدالله» والفنان «أسامة جبور» والاعلامية «رندا عازر» والفنان العربي «الهام المدفعي».

