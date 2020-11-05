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يحصد النجم ناصيف زيتون نجاحات أغنيته الجديدة «يا عسل»، فبعد مرور عشرة أيام على صدورها، ما زالت الأغنية تتصدّر قائمة أفضل الأغاني العربية على تطبيق Anghami، كما تصدّرت التريندينغ رقم واحد على YouTube لعدّة أيام في لبنان وعدّة بلدان عربية.

أمّا على تطبيق Spotify فقد نالت الأغنية من خلال شركة Watary على Take Over ابتداءاً من اليوم، فاحتلّت صورة غلاف الأغنية صفحات سبوتيفاي الرئيسيّة.

يذكر أنّ «يا عسل» هي من رصيد الألبوم الثالث لناصيف زيتون الذي توقّف فترة عن اصدار أغانيه تباعاً بسبب الأحداث اللبنانية وكورونا. ولكنّ تفوّق الأغنية كان كالمعتاد، ولم تؤثّر الأوضاع الراهنة على نجاحها، بالعكس كانت النتائج مذهلة.

