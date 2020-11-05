مرأة

1 - الإصابة بأمراض القلب يعد الاصابة بأمراض القلب أحد أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم، حيث يؤدي ذلك الى حدوث زيادة في ضربات القلب بالاضافة الى تصلب الشرايين التاجية، والتي يصحبها ارتفاع في ضغط الدم مما يؤدي الى التعرض الى الاصابة بجلطات القلب. كما أن زيادة ضربات القلب أو انخفاضها من الممكن أن تؤدي الى حدوث حالات الوفاة، في حالة النقص الشديد في عنصر المغنيسيوم في الدم، وذلك لانه فب الأصل يعمل على نقل الدم الى القلب ومنع تأكسده. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من توابع نقص نسبة المغنيسيوم في الجسم، حيث أن المغنيسيوم يعمل على ضبط ضغط الدم والحفاظ عليه في المعدل الطبيعي. وبالتالي، فهو يحمي من الاصابة بأمراض القلب والشرايين. 2 - الإصابة بالارهاق الاصابة بالارهاق أيضًا واحدة من علامات نقص المغنيسيوم في الجسم حيث يؤثر ذلك بالسلب على الانسان المصاب به. فهو يجعله لا يقوى على القيام بأقل مجهود مع الشعور بالتعب والخمول الدائم، بالاضافة الى حدوث ضعف في كل عضلات الجسم. ليس هذا فقط، فهو يتبعه أعراض أخرى مثل القلق واضطراب النوم الذي يُعتبر علامة من علامات نقص المغنيسيوم في الدم. بالاضافة الى تعكر المزاج وذلك بسبب عدم حدوث اتزان في مستويات الطاقة الموجودة في جسم الانسان. وبالتالي، ينتج عن نقص المغنسيوم عدم القدرة على القيام بأي مجهود بالاضافة الى الشعور بالتعب الدائم. 3 - الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي للمغنيسيوم فوائد كثيرة للرئتين وذلك عن طريق اذابة الكالسيوم الموجود في الدم مما يؤدي الى عمل العضلات الخاصة بالرئتين بصورة طبيعية. في حين يؤدي نقصه الى الاصابة بأمراض في الجهاز التنفسي. حيث ينتج عن نقص المغنيسيوم ترسب الكالسيوم على العضلات الخاصة بالرئتين، مما يؤدي الى صعوبة التنفس ومن ثم الاصابة بالربو. 4 - هشاشة العظام تحدث هشاشة العظام نتيجة حدوث نقص في نسبة المغنيسيوم الموجودة في الجسم. وليس نقص المغنيسيوم فقط هو المؤدي الى حدوث هشاشة العظام، ولكن اهمال ممارسة الرياضة و الوصول الى مرحلة متقدمة من العمر، يعد أيضاً من أسباب الاصابة بهشاشة العظام. يلعب نقص المغنيسيوم في الجسم دورًا كبيرًا في انخفاض نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم و له فوائد كثيرة على تكوين العظام وصلابة الخلايا الخاصة بها. وفي حالة ما اذا حدث خلل في نسبة الكالسيوم في الدم، فان ذلك بدوره يؤدي الى انخفاض مقدار الكتلة العظمية في الجسم. 5 - تشنج العضلات تشنج العضلات، من العلامات الهامة لحدوث نقص في نسبة المغنيسيوم الموجودة في الدم، و الناتج عن زيادة تراكم نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم، التي تتجمع في الخلايا بشكل كبير؛ وهذا يؤدي الى نتيجة عكسية من خلال زيادة نشاط الخلايا العصبية للعضلات. وليس نقص المغنيسيوم فقط من مسببات التشنجات الخاصة بمنطقة العضلات، ولكن يتم ارجاع الاصابة بالتشنجات في هذه المنطقة الى أسباب أخرى كالتوتر مثلاً. بالاضافة الى الافراط في شرب المنبهات، مثل القهوة والشاي، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين التي يتم تخزينها بالجسم ومن ثم الاصابة بالتشنجات العضلية. يوجد أيضاً لبعض الأدوية العديد من التأثيرات السلبية على الجهاز العصبي والذي بدوره يؤدي الى الاصابة بالتشنجات.