نواتا المشمش واللوز يكافحان السرطان

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أثبتت دراسة علمية تركية حديثة أن بذور المشمش وحبات اللوز يلعبان دوراً كبيراً في مكافحة مرض السرطان اللعين الذي يهدد حياة الكثيرين.

تداولت العديد من المواقع الالكترونية البريطانية والتركية نتائج هذه الدراسة، التي أجريت في احدى جامعات تركيا، والتي أكدت أن نواة حبة المشمش غنية بالمركبات الكيميائية القادرة على تدمير خلايا السرطان، كما تساهم مكسرات اللوز بشكل كبير في حماية الجسم من التعرض للاصابة بمخاطر الأمراض السرطانية المميتة. أجريت العديد من التجارب والتحاليل الطبية على بذور المشمش وحبات اللوز، وذلك داخل جامعة «انونو» بولاية ملاطية بشرق تركيا. حيث أشرف على هذه الدراسات الدكتورة «آيسون باي كارابولوت»، التي تعمل بروفسورة في قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب في الجامعة، و أيضًا الدكتور «يونس أونال»، عضو الهيئة التدريسية بكلية الهندسة الكيميائية. بعد الاطلاع على نتائج الدراسة، أكدوا كلا من البروفيسورة أيسون والدكتور يونس أونال أن بذور المشمش وحبات اللوز المر يساهمان بشكل كبير في قتل الخلايا السرطانية الموجودة بالجسم.

بعد اجراء الدراسة وظهور نتائجها، أكدت البروفيسورة أيسون باي كارابولوت لمراسل دولة الأناضول، أن بذور المشمش واللوز المر لهما تأثير قوي على خلايا الجسم المسرطنة، ويعملان على تدميرها وتجديد هذه الخلايا السرطانية بخلايا أخرى سليمة. وأفادت الدكتورة آيسون ذلك بعدما وجدت الدراسة أن بذور المشمش وحبات اللوز من المصادر الغنية بفيتامين ب 17 الذي يترك تأثيره القوي على الخلايا السرطانية.

أشارت البروفيسورة أيسون، الى أن هذه الدراسة تم اجرائها كتجربة على مجموعة من الفئران، وتم تناولهم مسحوق بذور المشمش واللوز المر لمدة عامين بمقدار 3 الى 5 حبات من بذور المشمش المجفف فقط، مؤكدة الى أنه اذا تجاوز تناول كميات أكبر لأكثر من واحد كيلو جرام من المشمش سوف يكون قاتلًا. في حين أضافت البروفيسورة أيسون باي كارابولو، أن عند تناول الفئران المصابة بمرض سرطان الكبد 5 حبات من بذور المشمش، فظهرت النتائج بشكل ايجابي، وأن الخلايا السرطانية الموجودة في الكبد تم تدميرها بشكل كبير، وأكدت الدكتورة آيسون أن اللوز المر ايضاً له تأثير قوي على خلايا السرطان وعلى الانزيمات التي يفرزها الكبد.

