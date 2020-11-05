حليب الصويا.. فوائده وأفضل بدائل نباتية له

مرأة

فوائده للعظام يحتوي حليب الصويا على نسبة كبيرة من الحديد بالاضافة الى نسبة كبيرة من الكالسيوم، والذي يعتبر من المكونات الأساسية للعظام. عند الحرص على تناول حليب الصويا بشكل كبير فان ذلك يعمل على تقوية العظام وزيادة قدرة الخلايا على التجدد والتحول، لتصبح أكثر قوة وصلابة بسبب وجود عنصر الحديد. يحتوي كوب واحد من هذا الحليب على مئتان وتسع وتسعين ملي جرام من الكالسيوم، وهو عبارة عن جزء كبير من الكمية التي تحتاج اليها العظام بشكل يومي أي نحو ثلاثين بالمائة. يحتوي أيضاً الحليب على أربعة عشر بالمائة من الحديد الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي، أي نحو واحد وواحد من عشرة ملي جرام. يعمل الحديد أيضًا على زيادة عمل الأوعية الدموية ما يدفع بالأكسجين الى داخل الخلايا. فوائده لخلايا الجسم يحتوي هذا الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات فهو يحتوي على نوعي من فيتامين ب بالاضافة الى نسبة كبيرة من الريبوفلافين، الذي يعمل على زيادة انتاج الحمض النووي والطاقة داخل الخلايا مع حفظ الحمض النووي داخل الخلايا. حيث أن كوب واحد منه يحتوي على واحد وخمسون من مائة ملي جرام من الريبوفلافين، أي نحو تسع وثلاثون بالمائة من احتياج الرجال له، وستة وأربعون بالمائة من احتياج السيدات له. فوائده لفقدان الوزن يحتوي هذا الحليب على العديد من العناصر التي يحتاج اليها الجسم، بالاضافة الى خلوه من وجود الدهون الضارة أو احتوائه على نسبة مرتفعة من السكر، مقارنة بالحليب العادي. حيث أن الحليب العادي يحتوي على اثنا عشر جرام من السكر للكوب الواحد. بالاضافة الى ذلك، فان حليب الصويا يعتبر من انواع الحليب خالي الدسم، حيث يقل تواجد السعرات الحرارية بداخله حيث يحتوي على ثمانون سعر فقط، بالاضافة الى قدرته على منع امتصاص الدهون من الأمعاء. لذلك فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد. فوائده للأوعية الدموية يحتوي هذا الحليب على الكثير من مضادات الأكسدة، بالاضافة الى نسبة كبيرة من الأوميجا ثري التي تعمل على زيادة قدرة الأوعية الدموية على التخلص من الميكروبات، بالاضافة الى زيادة نسبة المرونة بها حتي تكون أكثر تناسب لاختلاف دفع الدم الى خلايا الجسم. بدائل أخرى نباتية لحليب الصويا حليب اللوز يعتبر حليب اللوز من البدائل الطبيعية للحليب الصويا، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد بالاضافة الى احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهو من المصادر الغنية بالمغنيسيوم. ويحتوي أيضاً على فيتامين e بالاضافة الى أنه يعتبر من العناصر الغنية بالألياف التي تعمل على التخلص من الامساك وأمراض المعدة والقولون. يساعد على تقوية العظام بالاضافة الى تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، يساعد في علاج فقر الدم و يساعد الدماغ على الوقاية من الأمراض. حليب جوز الهند يحتوي حليب جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بالاضافة الى احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والحديد، بالاضافة الى أنه من العناصر الغنية بالفسفور ويحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من المنجنيز والزنك وعنصري السيلينيوم والنحاس. وغير ذلك فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المشبعة، لذلك يعتبر من البدائل الهامة للحليب. حليب الكتان يعتبر حليب الكتان من البدائل الطبيعية لحليب الصويا حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية و الأوميجا ثري ويحتوي أيضاً على فيتامين ب ونسبة كبيرة من المغنسيوم، بالاضافة الى احتوائه على سعرات حرارية قليلة بالاضافة الى أنه حلو المذاق. حليب الأرز من البدائل الطبيعية للحليب ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم والبشرة فهو بديل ممتاز لحليب الصويا لأنه يحتوي على نفس فوائده.