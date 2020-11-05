الكويت الخامسة بالشرق الأوسط.. في التطور الرقمي

الأولى

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، استناداً الى بيانات من المنتدى الاقتصاد العالمي، تقدم السعودية في مجال تطوير قدراتها التنافسية الرقمية في الأعوام الثلاثة الماضية، واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بينما جاءت الكويت، في المرتبة الخامسة، والامارات وقطر بالمرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

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وقال التقرير: ستشهد العقود القادمة نمو المدن الضخمة، مع انتقال سكان العالم بشكل متزايد الى بيئات حضرية. وثمة تقارير تفيد بأن حوالي 55% من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع ان ترتفع الى 68% بحلول عام 2050، وفقاً لتوقعات شعبة السكان في ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وتدرك الدول الخليجية اهمية الاتجاه نحو اقتصاد اقل اعتماداً على النفط، وذلك من خلال تنويع قدرات مدنها الذكية، وعليه فقد شهد النصف الأول من عام 2019 تسارعاً في طموحات الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالمدن الذكية.

ومن المتوقع ان تبلغ قيمة السوق الاقليمية لتقنيات المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.7 مليار دولار بحلول عام 2024.