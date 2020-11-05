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عربيات ودوليات

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رئيس وزراء سلوفينيا يهنئ ترامب قبل إعلان النتائج


هنأ رئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على «تويتر» بأنه «فوز واضح» في انتخابات الرئاسة الأميركية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك. وقال زعيم سلوفينيا، الدولة الصغيرة التي جاءت منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب «من الواضح تماماً أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى». وأضاف جانيزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات «تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة» وجاءت التهنئة قبل إعلان النتائج.


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