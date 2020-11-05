«ريمونتادا» ترامب.. انتخابات بأشواط إضافية

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واشنطن - الوكالات: تأجل حسم السباق الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بادين بعد ان اعلنت ولايات ارجاء اعلان النتيجة الى مساء الاربعاء او صباح الخميس بسبب تعقيدات فرز اصوات الاقتراع بالبريد وسط تلويحات من المعسكرين بمعركة قضائية قد تطيل امد حسم النتيجة النهائية فيما سارع ترامب الى اعلان انه متيقن من الفوز رغم ان النتائج الأولية اظهرت فوز المرشح الديموقراطي، بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة 49.78 % من الأصوات، مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل نسبة 48.61%. لكن ترامب يحقق تقدما في سن من سبع ويلات متأرجحة لم تعلن نتيجة السابق فيها بعد وهو ما قد يوحي بتكرار فوزه الصاعق في عام 2016.

ودارت حرب اعصاب طوال الليل بين المرشحين اللذين يفصل بينهما كل شيء حيث توقع كل منهما فوزه في الانتخابات فيما يبقى السباق الى البيت الأبيض مفتوحا وسط انقسام اكثر من اي وقت مضى في اميركا. وقبل اعلان اي نتيجة نهائية قال الرئيس ترامب في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض «بصراحة، لقد فزنا في الانتخابات» متحدثا عن «تزوير» ومشيرا الى انه يعتزم اللجوء الى المحكمة العليا، فيما قال نائبه مايك بنس ان الرئيس في طريقه للفوز.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض انها لحظة مهمة في تاريخ اميركا، وعدد مجموعة من الولايات قال انه فاز فيها من اهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، وأكد انه سيفوز في ولاية بنسلفانيا وأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى الآن. وأضاف ترامب «فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح ان هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل.. هذه لحظة مهمة في تاريخ امتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة».

وردت حملة بايدن قائلة انه اذا ذهب ترامب الى المحكمة لمنع «فرز الأصوات بشكل سليم» فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا المسعى.

وفي اول تعليق له بعد الاقتراع، اعلن بايدن انه «على الطريق الصحيح للفوز» في الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع. وقال بايدن امام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة «درايف ان» في معقله ويلمينغتون في ديلاوير «حافظوا على ايمانكم، سنفوز» وأضاف «نعتقد اننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات» مؤكدا «نحن واثقون بالفوز في اريزونا» الولاية الحاسمة. وأضاف نشعر بالتفاؤل ازاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا.

وفي بلد يشهد ازمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي يستعد الأميركيون لليلة طويلة او حتى ايام وليال طوال من الانتظار بعد حملة انتخابية شهدت اجواء توتر شديد.

ويبدو ان آمال بعض الديموقراطيين في معسكر بايدن في تحقيق انتصارات تاريخية في كارولينا الشمالية او جورجيا او تكساس قد تبددت. واحتفظ الرئيس الجمهوري بفلوريدا التي سبق ان فاز فيها عام 2016 كما فاز في اوهايو التي فاز فيها منذ العام 1964 كل المرشحين الذين وصلوا الى الرئاسة. ويتوقع كثيرون ان طريق بايدن الى البيت الأبيض يمر عبر الشمال الصناعي للبلاد.

وكان الهدف المعلن للديموقراطيين هو استعادة 3 ولايات انتزعها ترامب عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا؛ لكن فرز الأصوات في هذه الولايات قد يستمر لعدة ايام، بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد فيما اعلنت نيفادا رسميا تاجيل الفرز الى صباح الخميس. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، انه من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين؛ لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد في عدد من الولايات، ولكنها اكدت ان حزبها يمكنه القول انه حافظ على الأغلبية في مجلس النواب. وأكدت انه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.

