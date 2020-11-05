واشنطن قلقة.. وحشود متوترة في «بلاك لايفز ماتر بلازا»

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واشنطن - الوكالات: امضى مئات من انصار جو بايدن ليلة الانتخابات الرئاسية في وسط واشنطن وهم واثقون من فوز المرشح الديموقراطي لكنهم قلقون من ان يقوم دونالد ترامب بالطعن في النتائج. ومنذ بعد ظهر الثلاثاء، تجمع مئات الأشخاص في وسط العاصمة في موقع «بلاك لايفز ماتر بلازا» (ساحة حياة السود مهمة) الذي اصبح رمزا للمعارضة لدونالد ترامب في محيط البيت الأبيض وتحول الى حصن منيع. في هذا الشارع الشهير الذي غيرت اسمه البلدية الديموقراطية بعد وفاة الأميركي من اصل افريقي جورج فلويد في مايو بيد شرطي ابيض، نافست الحفلات الموسيقية الشعارات السياسية لجزء من المساء.

ورفع علم كبير كتب عليه «ترامب يكذب طوال الوقت» امام السياج الذي يمثل المحيط الأمني حول البيت الأبيض. لكن خلال المساء بدا ان ولايات اساسية عدة وخصوصا فلوريدا تميل لمصلحة الملياردير الجمهوري ما ادى الى توتر. وفي نهاية المساء بدأ مئات من الناشطين المناهضين للفاشية الذي ارتدوا ملابس سوداء ووضعوا كمامات او اقنعة مسيرة في المدينة، مرددين «لا عدالة ولا سلام» او هتافات معادية للشرطة. وجاب الموكب شوارع العاصمة الخالية من دون وقوع حوادث تذكر رغم التوترات مع الصحافة وبين المتظاهرين.

وبدلا من الأجواء الاحتفالية، ساد توتر غذته انتقادات متبادلة بين انصار قلائل لدونالد ترامب والعديد من الناشطين المناهضين للعنصرية، في رمز واضح للانقسام العميق في البلاد. وقال تامي جيرجينتي (51 عامأ) وهو موظف مدني متقاعد «نحن هنا لدعم جو بايدن و(المرشحة لمنصب نائب الرئيس معه) كامالا هاريس على امل ان نحتفل بذلك». واضاف مبتسما «لكنني اعتقد ان جو بايدن يمكنه الفوز الليلة او غدا او بعد غد». وقالت كريستين كونزي (28 عاما) التي حملت لافتة كتبت عليها عبارات دعم لبايدن وهاريس «لم ابدأ بالاحتفال بعد» على الرغم من ان «الأجواء ايجابية ويسودها تفاؤل». وأضافت هذه السيدة التي تقيم في فيرجينيا جنوب العاصمة وصوتت عبر البريد «جئت لأنني افضل ان اكون هنا على ان ابقى في المنزل ينتابني القلق». اما الشابتان سوزان رايان ولورين ساندرز وهما كاتبتان من نيويورك فهما تريدان الانتظار قبل الاحتفال بفوز مرشحهما. وقالت ساندرز «لن نغادر الشارع حتى نعرف ان دونالد ترامب وافق على الذهاب بسلام».

