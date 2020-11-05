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مكالمات مجهولة


فتح مكتب التحقيقات الاتحادي «اف. بي. أي» ومكتب المدعي العام في نيويورك، تحقيقات في سلسلة من المكالمات الآلية المجهولة التي حثت الناس في عدة ولايات على البقاء في منازلهم.
وأمر قاض اتحادي هيئة البريد الأميركية باجراء تفتيش لبعض المرافق في مختلف انحاء البلاد بحثا عن اي بطاقات اقتراع بالبريد لم يتم تسليمها وشحنها على الفور الى مراكز الانتخابات ليتم فرزها. وكانت جماعات الحريات المدنية وأجهزة انفاذ القانون في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل للتأثير على الناخبين في مراكز الاقتراع، لكن لم يتم الابلاغ عن مشاكل تذكر خلال اليوم.


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