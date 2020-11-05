الجمهوريون أوقفوا زحف خصومهم في «الشيوخ»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: افادت تقديرات بأن الديموقراطيين عززوا سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي في حين تشتد المنافسة للحصول على اغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

ووفق التقديرات التي اوردتها وسائل اعلام اميركية لانتخابات التجديد الكلي لمجلس النواب والجزئي لمجلس الشيوخ، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فان الديموقراطيين سيفوزون بـ 4 او 5 مقاعد اضافية في المجلس المؤلف من 435 مقعدا، علما انهم يشغلون حاليا 232 من مقاعده. ووفق احدث التقديرات استنادا الى ما تم فرزه من اصوات، فان الديموقراطيين متقدمون بواقع 180 مقعدا مقابل 173 مقعدا للجمهوريين المطالبين بانتزاع 21 مقعدا من خصومهم لضمان الأغلبية في المجلس.وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بثقة عن احتفاظ الحزب الديموقراطي بأغلبيته في المجلس.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بواقع 53 مقابل 47 مقعدا، فقد ضمن كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي 47 مقعدا، حين يستمر التنافس على 6 مقاعد. وقد انتزع الديموقراطيون من الجمهوريين مقعدا في مجلس الشيوخ بعد فوز حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر، وفي المقابل، انتزع الجمهوريون من منافسيهم مقعدا في ولاية الاباما.

وقالت وكالة «رويترز» ان فرص الديموقراطيين في الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ تتضاءلت سريعا مع توارد نتائج الانتخابات في حين ان التوقعات كانت تشير الى انهم سيحققون الأغلبية.

ويسعى الديموقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولتحقيق ذلك يحتاجون الى 50 مقعدا في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، او 51 مقعدا في حال اعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق افادت توقعات بأن الديموقراطيين سيسيطرون بالكامل على الكونغرس خلال انتخابات التجديد الجزئي، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن 5 من مجموع 14 مقعدا جرى التنافس عليها الثلاثاء قد لا تتاح قبل ايام، او شهور في بعض الحالات.

ومؤخرا تحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اكبر الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس عن معارك شرسة للسيطرة، قائلا ان فرص الجمهوريين والديموقراطيين في تحقيق الأغلبية بمجلس الشيوخ متساوية.

