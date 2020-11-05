طبيب «جينات ترامب المذهلة» عضواً في الكونغرس

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: انتخب الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون الذي عرف بعد اشادته بالوضع الصحي «الممتاز» لدونالد ترامب، وأصبح من اشد المؤيدين له، عضوا في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي الثلاثاء، حسب تقديرات شبكتي «سي ان ان» و«ام اس ان بي سي». وترشح هذا الطبيب العسكري برتبة ادميرال عن ولاية تكساس لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد. وقد فاز على المرشح الديموقراطي غوس تروخيو. وكتب جاكسون في تغريدة ان انتخابه «شرف له». وقال «لن انحني ابدا العصابات التقدمية وسأكون المسؤول قائد المحافظ الذي تستحقه».

كان الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك اوباما. وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالكحول والافراط في وصف ادوية للجيش وكذلك في البيت الأبيض. كما اتهم بسلوك سيء في العمل. كما عرف بالمؤتمرات الصحافية التي تحدث فيها بالتفصيل خلافا لما درجت عليه الأمور، دونالد ترامب. وقد تجاوز فيها الاطار الطبي الحصري لمهمته. فقد اشاد خصوصا بـ«الجينات المذهلة» لقطب العقارات ورأى انه سيبقى لائقا لأداء واجباته «حتى نهاية فترة ولايته وحتى نهاية فترة ولاية اخرى اذا اعيد انتخابه». ورغب ترامب في تعيينه رئيس قسم شؤون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل الذي اثاره ملفه الشخصي.

ومؤخرا اعترض على اقتراحات مسؤولي الصحة العامة بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان وضع الكمامة يجب ان يكون «خيارا شخصيا»، وتساءل عن قدرة جو بايدن المعرفية للترشح للرئاسة.

