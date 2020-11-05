العالم يعد الأصوات.. وأوروبا تخشى «وضعاً متفجراً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تترقب دول العالم اعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، فلم تعد الانتخابات الأميركية شأنا داخليا يخص الأميركيين وحدهم لتأثر باقي الدول بسياسات البيت الأبيض، حيث تمنّت برلين ان تعيد تلك الانتخابات الرئاسية رسم اتفاق شراكة جديد مع واشنطن عبر الأطلسي، وفق ما افاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وقال انه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة في العالم»، مضيفا ان برلين ستسعى الى «شراكة فعالة عبر الأطلسي» بعد الانتخابات، مضيفا «نريد اتفاقا جديدا في ما يتعلّق بهذه الشراكة».

لكن وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب كارينباور حذرت امس من ان الوضع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات قابل للاشتعال وعبرت عن قلقها من ان يفضي الى ازمة دستورية.

وقالت لقناة «زد.دي.اف» التلفزيونية الألمانية «هذا وضع قابل للاشتعال بشدة. انه وضع يمكن ان يؤدي الى ازمة دستورية في الولايات المتحدة مثلما يقول الخبراء. وهذا امر يثير قلقنا البالغ بالطبع».

من جهته ابدى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب امس ثقته بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستتوصلان الى اتفاق تجاري ممتاز خصوصاً بعد تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، مضيفاً ان العلاقة ستكون قوية بين البلدين ايا يكن الفائز بالرئاسة الأميركية.

بدوره قال ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان الشعب الأميركي قال كلمته وننتظر النتيجة. وأضاف ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة بناء شراكة قوية عبر المحيط الأطلسي «بناءً على القيم والتاريخ المشترك مع الولايات المتحدة».

وشهدت علاقات الاتحاد الأوروبي مع الادارة الأميركية في الولاية الأولى لدونالد ترامب، صعوبات عدة ربما لم تشهد مثيلا لها مع مختلف رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

وتنشغل روسيا والصين وايران وأوروبا بهوية الساكن الجديد، فسياسة ترامب التي فتحت شعار «أميركا اولا» وضعت الاقتصاد الأميركي ومصالح البلاد التجارية تطغى على التحالفات الدولية والاتفاقيات التي تعقد على مستوى عالمي.وأبرز مثال على ذلك كان انسحاب الرئيس من الاتفاق النووي مع ايران عام 2019، ما خلق توترا مع حلفائه الأوروبيين، خصوصا وسط انتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي واستيائه من انفاق بلاده مبالغ طائلة من المال مقابل قلة انفاق الدول الأوروبية على الدفاع المشترك. اما الصين، فقد اتسمت بداية علاقتها مع ادارة بالود وباتفاق تجاري بين البلدين، لكن سرعان ما تبدلت الصداقة لتصبح عداوة، خصوصا مع بدء انتشار فيروس «كورونا» في اميركا وتحميل ترامب المستمر الصين المسؤولية عنه واصراره على تسميته «الفيروس الصيني».

لكن في حال وصول بايدن الى البيت الأبيض، فانه وعلى الرغم من هجومه هو الآخر على الصين الا ان الخبراء يتوقعون انه سيتبع اسلوب ادارة الرئيس اليابق باراك اوباما بالحفاظ على علاقة تعاون مع بكين. كما ينوي بايدن اصلاح العلاقة المتوترة حاليا مع الحلفاء الأوروبيين، اضافة الى العودة الى الاتفاق النووي مع ايران والذي ابصر النور في عهد اوباما، كما انه ينوي وقف تمويل الجدار الذي يتوعد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك فور وصوله للرئاسة، اضافة الى اتباع سياسات اكثر ليونة مع المهاجرين غير الشرعيين.

