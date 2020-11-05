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عربيات ودوليات

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كاني ويست حصل على صوته


صوت مغني الراب كاني ويست لنفسه في انتخابات الرئاسة الأميركية بعد حملة لا تملك فرصة تذكر للمنافسة اتسمت ببيانات عشوائية وتكهنات بأنه قد يسحب اصوات بعض الناخبين السود من المرشح الديموقراطي جو بايدن. وفي وقت متأخر الثلاثاء بدا ان المغني ومصمم الأزياء بصدد الاقرار بأن مسعاه في سباق 2020 انتهى. لكنه اشار الى ان الأمر له ينته بعد اذ نشر صورة لنفسه امام خريطة انتخابية قائلا «ويلب كاني 2024». وفي وقت سابق كتب ويست على تويتر «أصوت لأول مرة في حياتي لرئيس للولايات المتحدة، لشخص اثق به فعلا..أنا».
ولم تُبد زوجته، كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، ما يشير لتأييدها مسعاه، فهي لم تدل بأي تصريحات عامة تدعم فيها زوجها، وأعادت امس الثلاثاء نشر رسالة على حسابها في تويتر من كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس عن الخطوط الهاتفية المخصصة لخدمة الناخبين.


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