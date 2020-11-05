بورصات أوروبا تتراجع والتوتر يهيمن على آسيا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: سجلت أسواق الأسهم الأوروبية أمس تراجعا عند بدء جلساتها في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية وإعلان دونالد ترامب فوزه في الاقتراع بينما لاتزال عملية الفرز جارية في بعض الولايات. وبعد المبادلات الأولى، سجلت البورصات الأوروبية تراجعا بـ 1,89% في فرانكفورت و2,1% في ميلانو و1,31% في باريس و1,11% في لندن. وكانت البورصات قد بدأت الأسبوع بشكل جيد وسجلت مكاسب الإثنين والثلاثاء.

وكان التوتر سيطر أمس على البورصات الآسيوية أيضا التي تترقب أولى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وسط اشتداد المنافسة بين ترامب وخصمه الديموقراطي جو بايدن مع تأخر صدور النتائج بسبب تعداد الأصوات عبر البريد.

الى ذلك حث الرؤساء التنفيذيون في «وول ستريت» وقطاع المال على ضرورة التأني والحذر مع استمرار الضبابية حيال نتائج انتخابات الرئاسة وعلى الرغم من أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قدم لقطاع المال إعفاءات ضريبية ضخمة ومكاسب تتعلق بتخفيف القيود التنظيمية فإن فترته الرئاسية الأولى اتسمت بالضبابية والتقلبات لاسيما على صعيد التجارة الدولية.

وتميل «وول ستريت» نحو اليسار في الانتخابات الراهنة حيث تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترمب في جمع الأموال من القطاع المالي وعلى الرغم من أن العديد من الرؤساء التنفيذيين قالوا إنهم لا يدعمون جميع سياسات بايدن فإنهم يرون أنه سيكون من الأسهل توقع خطواته. وقال أنتوني سكاراموتشي المسؤول التنفيذي بأحد صناديق التحوط، الذي قضى 11 يوماً مديرا للاتصالات لدى ترامب في 2017، إنه بعد إغلاق العديد من مراكز التصويت على الساحل الشرقي من المرجح أن تكون المنافسة أكثر احتداما عما توقع في البداية لكنه لا يزال يتوقع أن يحرز بايدن الفوز وصوت ساراموتشي للمرشح الديموقراطي في هذه الانتخابات. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 48.8% خلال فترة رئاسة ترمب، وهو ما يشير إليه ترامب كثيراً كمقياس للنجاح. وعلى صعيد السياسة، ركزت إدارة ترامب على خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وإعادة النظر في وضع الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الدولية بهدف دعم الصناعات التحويلية المحلية.

ودعا بايدن لزيادة ضرائب الشركات وتشديد القيود التنظيمية ووضع أقل تنافسية مع الشركاء التجاريين.

طوابير قصيرة

في واقعة أثارت القلق في ولاية نورث كارولاينا، التي تشهد منافسة محتدمة، ألقي القبض على رجل يحمل سلاحا ناريا ووجهت إليه تهمة التعدي على مركز اقتراع في مدينة تشارلوت بالولاية. وفي مدينة نيويورك امتدت بعض طوابير الناخبين حول البنايات. لكن في أماكن كثيرة من لوس أنجليس إلى ديترويت وأتلانتا كانت الطوابير قصيرة أو غير موجودة أصلا، وهو ما تكهن موظفو الانتخابات بأنه بسبب موجة غير مسبوقة من التصويت المبكر، حيث تم الإدلاء بعدد قياسي من الأصوات قبل يوم الانتخابات.

تمديد التصويت

مدد مجلس انتخابات ولاية نورث كارولاينا التصويت في أربعة مراكز اقتراع فتحت أبوابها في وقت متأخر. ونتيجة لذلك، ستتأخر نتائج التصويت المبكر والبريد على مستوى الولاية إلى أن يتم إغلاق جميع مراكز الاقتراع، حسب ما ذكرت صحيفة رالي نيوز آند أوبزرفر. وقالت أيضا مقاطعة هيدالغو بولاية تكساس على موقع تويتر، إن جميع مواقع الاقتراع وعددها 74 ستبقى مفتوحة لمدة ساعة إضافية بعد أن واجهت 10 مواقع «مشكلات في تسجيل الوصول إلى الكمبيوتر المحمول».

واجهات فارغة

قام أصحاب المتاجر في بعض المدن بتثبيت ألواح خشبية على واجهاتها خشية اندلاع أعمال عنف لاسيما إذا تم تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات. وفي مدينة نيويورك، كان متجر «ميسيز» الكبير وناطحة السحاب التي يقع فيها مقر قناة «فوكس نيوز» من بين المباني التي غطت واجهاتها. وفي شارع روديو درايف، أحد أرقى شوارع التسوق في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، أزال الباعة المجوهرات من نوافذ العرض في متجري «تيفاني آند كو» و«فان كليف آند آربلز».