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النفط يهبط بعد إعلان ترامب «الفوز»


جنيف- الوكالات: تراجعت أسعار النفط، امس بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «فوزه» في الانتخابات لولاية رئاسية ثانية. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو ما يعادل 0.4% ، ليستقر عند 37.51 دولاراً للبرميل بحدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا. وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2% إلى 39.63 دولاراً بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولاراً. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 10% الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة ما أضر بآفاق الطلب.
وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار 3 أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.


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