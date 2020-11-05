النفط يهبط بعد إعلان ترامب «الفوز»

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: تراجعت أسعار النفط، امس بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «فوزه» في الانتخابات لولاية رئاسية ثانية. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو ما يعادل 0.4% ، ليستقر عند 37.51 دولاراً للبرميل بحدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا. وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2% إلى 39.63 دولاراً بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولاراً. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 10% الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة ما أضر بآفاق الطلب.

وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار 3 أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

