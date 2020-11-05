«تويتر» يطارد تغريدات ترامب بـ«وسم المعلومات المضللة»

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لوس أنجليس- الوكالات: حذر موقع تويتر للرسائل القصيرة، مستخدميه، أمس من رسالة كتبها على منصته دونالد ترامب، اتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة «سرقة» الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس الاميركي بعد نشرها مباشرة «بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللاً بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين».

يشار إلى أنه على صفحة الملياردير الجمهوري على تويتر، لا يمكن مشاهدة الرسالة فوراً بل يجب النقر عليها لتظهر.

وقال ترامب على تويتر «نحن متقدمون وبفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبداً. لا يمكن وضع بطاقات اقتراع في الصناديق بعد انتهاء التصويت».

يذكر أن تويتر كان وضع إشارة تحذير على العديد من رسائل ترامب التي تتعلق بالتصويت المبكر، معتبراً أنها تنقل معلومات «مضللة».

يأتي هذا في وقت تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأكثر استقطاباً منذ عقود، الثلاثاء، منافسة حادة جداً بين دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن.

ويذكر أن تويتر سبق ووسم تغريدة سابقة لترامب، الثلاثاء، قال فيه: «قرار المحكمة العليا حول التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، سيسمح وعدم التأكد من الغش وسيقلل من شأن كامل نظامنا القانوني، وسيحرض على العنف في الشوارع، لابد من القيام بشيء».

