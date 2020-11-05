خريطة حرب الأزرق والأحمر

عربيات ودوليات

فاز ترامب حتى الآن بعدد من الولايات الرئيسة والمتأرجحة، التي تقوي حظوظه بالبقاء في البيت الأبيض، ومن أهم هذه الولايات تكساس المعقل الجمهوري الذي سمح له بتقليص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي وتجلب هذه الولاية الجنوبية لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين. وفلوريد التي عول عليها ترامب كثيرا للبقاء في البيت الأبيض بـ29 صوتا في المجمع الانتخابي. وبالإضافة إلى ذلك فاز بعدد من الولايات من أهمها كنتاكي (8) وفرجينيا الغربية (5) كارولينا الجنوبية (9) وألاباما (9) ومسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) داكوتا الشمالية (3) داكوتا الجنوبية (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4). بالمقابل، فاز المرشح الديمقراطي حتى الآن بعدد من الولايات بينها فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكونيتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) ماساشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريغون (7) وواشنطن (12). وفي انتكاسة كبيرة لترامب، فاز المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي تعتبر عادة معقلا للجمهوريين وكان فاز فيها الرئيس دونالد ترامب في 2016.

