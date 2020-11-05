سيتي في طريقه إلى ثمن النهائي

دوليه

وضع مانشستر سيتي الإنكليزي قدما في ثمن النهائي بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 3-0 أول من امس في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما تعرض مرسيليا الفرنسي لخسارته الثالثة ما أضعف آماله في المسابقة. وسجل الإسباني فيرنان توريس (12) والبرازيلي غابريال جيزوس (81) والبرتغالي جواو كانسيلو (90). وهو الفوز الثالث تواليا لسيتي وبه رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط امام بورتو البرتغالي الفائز بدوره على مرسيليا 3-0، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند ثلاث نقاط، وظل رصيد مرسيليا بلا نقاط بعد تعرضه للخسارة الثالثة. وتلقى سيتي أربعة أهداف فقط في مبارياته التسع الأخيرة (في جميع المسابقات) التي تلت خسارته أمام ليستر سيتي 2-5 في الدوري المحلي، حافظ في ست منها على نظافة شباكه. والملفت أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا سجل ثلاثة أهداف في كل من مبارياته الثلاث، ولم يستقبل غير هدف واحد. وافتتح توريس التسجيل بعد تمريرة بينية من البلجيكي كيفن دي بروين فسددها بين قدمي الحارس البرتغالي جوزيه سا (12). وأضحى توريس ثالث أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في تاريخ دوري الأبطال بعمر 20 عاما و248 يوما، بعد الفرنسي كيليان مبابي (18 عاما و120 يوما) والنروجي ايرلينغ هالاند (19 عاما و107 ايام). روبرهن دي بروين مرة جديدة أنه من افضل اللاعبين راهنا بتمريرة حاسمة جديدة كانت من نصيب جيزوس الذي سدد في سقف الشباك (81). واختتم كانسيلو الثلاثية بعدما تقدم بالكرة من الجهة اليمنى وسدد بيسراه كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء (90).وفاز بورتو البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-0. وسجل المالي موسى ماريغا (4) وسيرجيو دي أولفييرا (28 من ركلة جزاء) والكولومبي لويس دياز (69).وباتت مهمة الفريق الفرنسي شبه مستحيلة بعد تعرضه للخسارة الثالثة، حتى ان لاعبيه لم ينجحوا حتى بتسجيل أي هدف.