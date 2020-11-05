توتنهام لاستعادة الانتصارات في «الدوري الأوروبي»

دوليه

يأمل الجناح الويلزي غاريث بيل في استغلال مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي في صفوف ناديه توتنهام الانكليزي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية بعد تعافيه من اصابة أبعدته أسابيع عدة عن الملاعب عندما يحل فريقه ضيفاً على لودوغوريتس البلغاري في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اليوم والتي تشهد أيضاً في أيرز مواجهاتها لقاءميلان الايطالي مع ليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، وبنفيكا البرتغالي مع رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الرابعة، وأرسنال الانكليزي مع مولده النرويجي في المجموعة الثانية.

وسجل بيل العائد الى صفوف نادي شمال لندن بعد 7 سنوات قضاها مع ريال مدريد على سبيل الاعارة، باكورة أهدافه مع فريقه الجديد-القديم في مرمى برايتون في الدوري المحلي ليمنحه النقاط الثلاث والمركز الثالث.

وقال بيل: «أشعر بحالة جيدة، أستعيد لياقتي البدنية تدريجياً وبطبيعة الحال، كان الأمر جيداً أن أخوض مباراتين أساسياً في الدوري الأوروبي بالاضافة الى مشاركتي (ضد برايتون) والحصول على دقائق اضافية». ويتعين على توتنهام أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة أمام أنتورب البلجيكي 0-1 في الجولة الماضية ما حدا بمدربه البرتغالي الى القول بعد المباراة: «لو كان بامكاني تغيير الفريق بأكمله خلال الشوطين لفعلت ذلك» علماً بأنه استبدل 4 لاعبين في مطلعه. وغالباً ما أراح مورينيو بعض لاعبي الصف الأول في المسابقة القارية وعلى رأسهم ثنائي الهجوم هاري كاين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون لكنه قد يلجأ الى اشراكهما سوياً أو أحدهما لأنه في حاجة الى العودة بالنقاط الثلاث من صوفيا.

ويلعب اليوم أيضاً روما الايطالي مع كلوج الروماني، وسلافيا براغ التشيكي مع نيس الفرنسي، وسوسييداد الاسباني مع الكمار الهولندي، ونابولي الايطالي مع ريجيكا الأوكراني، وليستر الانكليزي مع سبورتينغ براغا البرتغالي.

