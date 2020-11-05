مارادونا خضع لعملية جراحية في الدماغ

دوليه

خضع الاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية في الدماغ بسبب ورم دموي في وقت متأخر مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لكنه ما زال تحت المراقبة كما اعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.

وقال لوكي بعد اجرائه العملية التي استمرت حوالي ساعتين في احدى العيادات الخاصة في بوينوس ايرس «لقد تم استئصال الورم الدموي وتجاوب دييغو جيدا مع العملية. كل الامور تحت السيطرة، لقد استيقظ لكنه سيبقى تحت المراقبة».

ونقل مارادونا على وجه السرعة بعد ظهر الثلاثاء الى العيادة الخاصة من مستشفى لا بلاتا الذي تواجد فيه منذ الاثنين لمعاناته من فقر في الدم وتجفاف.

واحتشدت مجموعات من انصار مارادونا امام العيادة الواقعة في مدينة اوليفوس وحملت شعارات مؤيدة لنجمهم المفضل من بينها واحدة كتبت عليها عبارة «هيا يا دييغو» وتلقت نبأ نجاح العملية الجراحية من خلال الهتاف باسمه وانشاد الاغنيات المؤيدة له.

وجاء اوسكار ميدينا مع زوجته لمساندة النجم الارجنتيني «من اجل دعم افضل لاعب على مر الازمنة» على حد قوله.

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «مرة جديدة، عانى دييغو من مشاكل صحية لكن جسمه مضاد وسيتعافى بمساندة الشعب»، قبل ان يردف «نحبك دييغو ارماندو!». اما ماتياس دي سيوسيو فقال «اشعر بحزن عميق ولا قدرة لي على القيام باي شيء، لكننا سنبقى الى جانبه الى اليوم الاخير».

وكان لوكي طمأن انصار النجم الارجنتيني الفائز بكأس العالم عام 1986 مع منتخب بلاده بان صحته تتحسن ويرغب بمغادرة المستشفى صباح الثلاثاء، بقوله للصحافيين الذين احتشدوا خارج العيادة الخاصة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس أيرس «انه افضل بكثير من الامس، هو يريد المغادرة، اتمنى لو انه يبقى يوم اخر».

وأضاف «انه يعاني من فقر الدم، وهو مصاب بالتجفاف قليلا، وعلينا تصحيح ذلك والتأكد من أن صحته تتحسن».

