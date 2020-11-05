عروض ثقافية وفنية سترافق مونديال قطر

دوليه

سلطت اللجنة العليا للمشاريع والارث الضوء على خططها لتقديم باقة من العروض الثقافية المبهرة أثناء المونديال خلال نقاش مفتوح عبر تقنية الاتصال المرئي مع طلاب قسم الاعلام بجامعة قطر.

وخلال اللقاء، استعرضت فاطمة الجيدة، مديرة تجربة الزوار باللجنة العليا للمشاريع والارث، أهمية العروض الثقافية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى مع التركيز على بطولة كأس العالم 2022، ورؤية اللجنة العليا للعرض الثقافي خلال البطولة، وأهدافها، وأمثلة على الفعاليات الثقافية المصاحبة.

وتطرقت الجيدة خلال المحاضرة الى أهمية مشروع العرض الثقافي وضرورته الحيوية لتقديم ما وصفته بأنها ستكون «تجربة ثقافية حية ومميزة للمشجعين والزوار»، منوهة على أهمية البطولة ودلالاتها الثقافية كأول نسخة في تاريخ المونديال تنظم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقالت الجيدة: «يعد العرض الثقافي أمرا بالغ الأهمية لاستضافة ناجحة لفعالية بحجم مونديال قطر 2022، ولقد حددنا عنصر الثقافة كأحد أهم الركائز الثلاث لهذا الحدث وهي: الترابط، والأفراد، والثقافة؛ حيث تعتبر الثقافة العنصر الذي يصف أفراد المجتمع الواحد، ويحدد طبيعة الترابط فيما بينهم، كما تشكل البطولة فرصة استثنائية للتواصل مع العالم وتسليط الضوء على ثقافة قطر الفريدة وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية».

وأضافت: «عقب اسدال الستار على منافسات البطولة، سيترك مشروع العرض الثقافي وراءه قطاعا ثقافيا وطنيا قادرا على صنع برامج ابداعية عالمية المستوى مفعمة بأحدث التقنيات التكنولوجية لانتاج مختلف الفنون الرقمية، ليحقق مشروع العرض الثقافي بذلك أهداف الارث الخاص بالبطولة».

ومن بين أبرز البرامج المخطط تنفيذها خلال البطولة برنامج عروض «فرينج» الثقافية، وهي منصة للعروض الصغيرة والمتوسطة تنظم بشكل مستقل من خلال الفنانين والفرق الثقافية والفنية بما يتماشى مع هوية العرض الثقافي للبطولة.

وتتضمن تقديم عروض ثقافية تلبي تطلعات العائلة بما يتماشى مع القيم القطرية، وتأهيل الفرق الثقافية المحلية لرفع وتحسين أداء العروض المقدمة، وتخصيص موقع الكتروني تعريفي لتوفير جميع المعلومات المطلوبة، والعمل مع شركات وقطاع الثقافة والفنون لتعزيز المشاركة والاستدامة.

وكشفت مديرة تجربة الزوار باللجنة العليا كذلك عن خطط تنظيم مهرجان للفنون الرقمية مصاحب للمونديال يوفر عروضا ثقافية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتحفيز المشاركة الافتراضية عن بعد بهدف تعزيز الاثارة وزيادة الوعي الثقافي وابراز مكانة قطر العالمية خلال البطولة.

وستسهم الفنون الرقمية في تغيير كيفية تفاعل الجماهير مع الثقافة، وتشكل فرصا جديدة ومبتكرة لمشاركة وتفاعل الجمهور، أضف الى ذلك أن دمج العالم الرقمي بالفنون يشجع مشاركة الفئات العمرية الصغيرة خاصة فئة الشباب والشابات ومشجعي كرة القدم.

