شالكة تغلب على شفاينفورت

دوليه

حقق شالكه المكافح فوزه الأول منذ فبراير الماضي، أول من امس بتغلبه على شفاينفورت (الدرجة الرابعة) 4-1 ضمن الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا. وتقدم فريق الدرجة الرابعة بهدف لمارتن تومان في الدقيقة 37، قبل أن يرد شالكه برباعيته عبر البوسني وداد ايبيشيفيتش (39)، والنمساوي أليساندرو شكوف (44 و81)، والبلجيكي بنيتو رامان (86).

وتصدى الحارس رالف فارهمان لركلة جزاء في الدقيقة 74 بينما كانت النتيجة تشير الى تقدم فريقه 2-1.

ويعود الفوز الرسمي الأخير لشالكه الى الرابع من فبراير الماضي ضمن الدور الثالث من المسابقة نفسها حين تغلب على هرتا برلين 3-2 بعد التمديد. ولم يفز شالكه في آخر 22 مباراة له في البوندسليغا، وكان فوزه الأخير ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الماضي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 2-0 في 17 يناير قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتراجع نتائج الفريق بعد الاستئناف حيث لم يتمكن من حصد سوى 6 نقاط وتلقت شباكه 48 هدفا.

