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المخاطر القادمة


أول المخاطر القادمة لأربع السنوات القادمة هو الإشكال الاقتصادي فتعاظم أرقام العجوزات المالية في الميزانيات العامة للدولة سيشكل عامل ضغط كبير على سعر صرف الدينار في دولة تستورد كل شيء ولم تعمل شيئاً طوال السنوات الماضية لسد العجز بل قامت بمضاعفته كما سمحت بالتجاوزات الصارخة على الأموال العامة فأصبح من المستحيل الطلب من المواطنين أو ممثليهم في مجلس الأمة التضحية المالية لأجل الكويت.
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هناك خطر أمني داهم يتمثل فيما يجري بدول المنطقة من هشاشة أمنية، وكرة نار تمثل عدم الاستقرار تتنطط من بلد إلى آخر فتحول أمن الدول إلى عدم استقرار، وتبدأ الكراهية تنتشر في البلد المستهدف كانتشار النار في الهشيم، وتخرج الأفاعي من جحورها، وتتساقط الأقنعة عن الوجوه، وتبدأ الأموال والأسلحة تدخل البلدان لتستقر في يد الشبان الذين استبدلوا الولاء للأوطان بالولاء للزعامات والحسابات الشخصية.
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آخر محطة: ما هو قادم ليس قدراً لا يرد بل هي مخططات يمكن لها ان تفشل وترد على أعقابها متى ما حضرنا أنفسنا لها، واستخدمنا أفضل العقول لا أسوأها للتعامل معها.


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