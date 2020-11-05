«أوكسفورد»: لقاح «كورونا» في ديسمبر

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لندن- الوكالات: ألمح أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح «كورونا» التي تجريها جامعة أوكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة «استرازينيكا» البريطانية- السويدية أمس إلى احتمال أن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.

وقال بولارد في تصريحات صحافية إن النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئياً قبل نهاية العام الحالي. وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، قال: «هناك فرصة ضئيلة».

يذكر أن هذا اللقاح كان تعرض لنكسة الشهر الماضي مع وفاة متطوع برازيلي في التجارب السريرية، فيما أكدت الجامعة البريطانية أن اختبار لقاح «أسترازينيكا وأوكسفورد» سيستمر حتى بعد وفاة المتطوع الذي ستحقق بملابساته، فيما اعتبر مراقبون أن وفاته ستشكل نكسة كبرى للقاح لو ثبت فعلا أنها مرتبطة بالتجارب.

