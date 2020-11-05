بريطانيا تدرس تجريم خطاب الكراهية داخل المنازل!

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كشفت مصادر صحافية بريطانية أمس عن توجه قضاة ومحامين لعرض تقرير استشاري على الحكومة البريطانية لتجريم الكراهية حتى داخل السكن الخاص.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن الحديث عن الكراهية داخل المنزل يؤدي إلى عقوبة محتملة من خلال هذا القانون المقترح، لاسيما فيما يتعلق بإثارة الفرقة حول العرق، أو الدين أو حتى التوجهات الجنسية.

في المقابل، قال نشطاء حرية التعبير وأعضاء في البرلمان، إن هذه الخطوة تعد خطأ، لأنها ستفتح الباب أمام المزيد من القضايا المتعلقة بالكراهية والتي ارتفعت إلى أكثر من 100 ألف محاكمة في السنة.

هذا القانون المقترح على رئيس الوزراء، يعني أن محادثة على مائدة العشاء ربما تؤدي إلى تحقيق من قبل الشرطة وعقوبة سجن محتملة، حال تشريعه بصفة رسمية.

ويشير التقرير المكون من 500 صفحة، إلى أن عددا من الجرائم بما في ذلك استخدام الكلمات أو السلوك المقصود أو المحتمل التحريض على الكراهية العنصرية، لها إعفاء إذا كانت الجريمة المزعومة تحدث في منزل و«لا يمكن رؤيتها أو سماعها خارج المنزل أو مسكن آخر».

كما جاء في التقرير: «قد تستغل الاجتماعات داخل المنازل الخاصة لبث خطابات الكراهية التي لا يمكن أن تقال في المكتب مثلا، ولذلك نقترح إزالة استثناء السكن من جرائم الكراهية».

ويشير التقرير أيضا إلى توسع كبير في القانون لحماية الأقليات والثقافات الفرعية الذين يقولون إنهم ضحايا خطاب الكراهية، فيما تقول اللجنة إن علماء الطبيعة ونشطاء تغير المناخ والنباتيين يستحقون دعما خاصا أيضا.

كذلك، تدرس اللجنة قوانين الكلام الذي يحض على الكراهية لحماية كبار السن والمعوقين، وحماية النساء من الكراهية أيضا. وفي اسكتلندا، ينظر الوزراء بالفعل في تشريعات جرائم الكراهية التي تغطي المنازل الخاصة.

وانتقد رجل الأعمال هاري ميلر هذا التوجه الذي يكسر قواعد الخصوصية داخل المنازل الخاصة. وقال: «قوانين حقوق الإنسان التي تحمي الخصوصية والحياة الأسرية ستكون في سلة المهملات. هذه فكرة جديدة ستولد عدم صداقة بين المجتمعات المختلفة».

