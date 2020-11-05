الشارقة عاصمة الثقافة الدائمة

الاخيرة

تحولت الشارقة الى عاصمة ثقافية لدولة الإمارات ومركزا اعادة اطلاق المواهب المنسية في العالم العربي. ويعض متحف الشارقة للفنون، بأعمال متفردة عن جمال المنطقة العربية ومآسيها. واستثمرت الإمارات بشكل كبير في القطاع الثقافي في إطار مشاريع ضخمة مثل متحف اللوفر أبوظبي، الفرع الخارجي الوحيد للمؤسسة الفرنسية الأم، أو في تنظيم معرض إكسبو الدولي في دبي السنة المقبلة. وعملت الشارقة على ترسيخ مكانتها كعاصمة ثقافية من خلال معارض الكتب والمتاحف وبينالي الفن المعاصر والتصوير الفوتوغرافي والمسرح والشعر وحتى مهرجانات الخط. واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشارقة عاصمة للثقافة العربية في عام 1998 وعاصمة عالمية للكتاب في عام 2019 تحت شعار جعل القراءة متاحة للجميع. (أ. ف. ب)

