«الخامسة»: القادسية في الصدارة والكويت يقترب

محلية

خلت الجولة الخامسة لدوري التصنيف من أي مفاجآت وبدا الترتيب منطقياً بتصدر القادسية صاحب الـ 12 نقطة، واحتلال الكويت حامل اللقب في المواسم الأربع الأخيرة المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن السالمية الثالث والفحيحيل الرابع. الأمر الغريب في جدول الترتيب هو احتلال العربي المركز الحادي عشر وبقاء برقان الذي غاب عن مباريات الجولة في المركز السادس، لكن الحديث عن البقاء ضمن الدرجة الممتازة والهبوط الى الأولى لا يزال مبكراً مع تبقي 10 جولات أخرى.

القادسية

تصدر الترتيب بعد فوزه على شريكه السابق في القمة الفحيحيل بهدفين نظيفين، وكان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في ظل القوة الهجومية والأسماء التي يمتلكها المدرب بابلو فرانكو، لكن الأمور غير مطمئنة في الجانب الدفاعي حيث عانى الأصفر كثيراً في مبارياته الخمسة وتنتظره مباريات أمام فرق أقوى كالكويت والسالمية وكاظمة.

الكويت

بدأ تدريجياً باستعادة مكانه الطبيعي في المقدمة بعد أن حقق انتصاره الثاني في المسابقة على حساب الصليبخات 3-1، ويتشابه وضع الأبيض مع منافسه القادسية من خلال القوة الهجومية مقابل بعض التراجع في الأداء الدفاعي، وما زال الكويت يحتاج لبعض التحسن اذا ما أراد المحافظة على لقبه للمرة الخامسة على التوالي.

السالمية

احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب لا يعني أن أموره على ما يرام، فالسماوي لم يظهر لحد الآن بالصورة المقنعة والمتوقعة من مدربه الوطني محمد المشعان، خصوصاً أن انتصاره الأخير كان بصعوبة على متذيل الترتيب اليرموك، وقد يتحسن مستوى الفريق بعد تدعيم الصفوف بالمحترفين الجديدين.

الفحيحيل

بدأ بالتراجع بعد البداية القوية وتلقى الخسارة الثانية على التوالي بعد 3 انتصارات في الجولات الثلاث الأولى، ومع أن الفريق ما زال في المركز الرابع الا ان مدربه الوطني ظاهر العدواني مطالب باعادة «شحن» اللاعبين وعدم الركون الى مركزهم الحالي، خصوصاً أن الصراع سيشتعل في الجولات الأخيرة.

النصر

قدم عروضاً وجيدة ولم يتلق أي خسارة لحد الآن، جمع 8 نقاط وضعته في المركز الخامس رغم أنه لعب مباراة أقل. يستحق مدربه الوطني أحمد عبدالكريم الاشادة على الصورة التي ظهر بها «العنابي» وتجاوزه ظروف الغيابات الكثيرة التي يعاني منها، وبشكل عام الفريق يحتاج فقط للمزيد من النجاعة الهجومية.

الجهراء

حقق انتصاره الأول في المسابقة بعد 3 تعادلات، والمفارقة أن الفوز جاء في ظروف صعبة حيث يغيب عن الفريق 7 لاعبين لاصابتهم بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يكون التغلب على الساحل بهدفين في هذه الجولة بداية الانطلاق للفريق الذي توج الموسم الماضي بلقب الدرجة الأولى بجدارة.

كاظمة

لا يزال يبحث عن نفسه رغم التغييرات التي طرأت على التشكيلة والاعتماد على اللاعبين الشباب، الا أن البرتقالي لا يزال يعاني ولم يصل بعد الى مستوى الطموح. لم يوفق مهاجموه في مباراته الأخيرة أمام النصر حيث ردت العارضة كرتين لبندر بورسلي، فيما ظهر محترفه الاسباني بابلو غانت.

الساحل

وضع الفريق شبيه بما يمر به جاره الفحيحيل، فبعد البداية الجيدة وتحقيق انتصارين متتاليين تلقى 3 هزائم متتالية، آخرها أمام الجهراء الذي كان يعاني من غيابات عدة. الفريق يضم عناصر شابة مميزة ومحترفين برازيليين جيدين نوعا ما، ويجب على مدربه الشاب يوسف جالي تعديل وضع الفريق قبل مواجهة خيطان الجولة المقبلة.

التضامن

ظهر بصورة جيدة أمام العربي وكان بامكانه أن يخرج من المباراة فائزاً، الفريق الذي يقوده الوطني جمال القبندي يضم أكثر من لاعب مميز لكن يقدم أداء أفضل أمام الفرق القوية، ويعاني أمام الأخرى. خسر بصعوبة أمام القادسية وتعادل مع العربي والجهراء وسقط أمام الصليبخات الذي كان يحتل وقتها المركز الأخير.

الشباب

تمكن من العودة بعد التأخر أمام خيطان وسجل انتصاره الأول في المسابقة بهدفين لهدف أحدهما بصورة رائعة لمهاجمه عبدالهادي خميس الذي يمثل قوة هجومية الى جانب المحترفين السنغاليين أوسينو نداي وسيزار غاي. ويحسب لمدربه مالك جون الصورة الجيدة التي قدمها الشباب حتى هذه الجولة رغم المركز المتأخر.

العربي

رجع الى عاداته في المواسم الأخيرة بتقديم مستويات لا ترقى لطموح الجماهير، ولم يستفد من الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على القادسية الجولة الماضي، يعاني كثيراً في بناء الهجمات ومحترفيه سيدريك هنري وسيكو كيتا لم يقدما حتى الآن المستوى المطلوب، بينما تراجع مستوى المحليين بصورة واضحة.

خيطان

لم يكن سيئاً في مباراته أمام الشباب وتقدم بالنتيجة، لكن أداء الفريق بشكل عام متذبذب حيث تعادل مع السالمية وفاز على الفحيحيل وخسر من الشباب والنصر والكويت. مدرب الفريق الاسباني خوسيه كامبياسو يرى أن اللاعبين يحتاجون لتحسين اللياقة البدنية وهو ما سيعمل عليه في الفترة المقبلة.

الصليبخات

رغم الخسارة أمام الكويت في ختام الجولة، الا أن الفريق تحسن بعض الشيء منذ تغيير الجهاز الفني وتولي ناصر العمران مهمة تدريب الفريق، حيث انتصاره الوحيد في الجولة قبل الماضية على حساب التضامن. لكن تحقيق انتصار وحيد مقابل 4 هزائم أمر مثير للقلق، ويبقى الصليبخات في دائرة الخطر.

اليرموك

نتائج الفريق تثير الاستغراب لأنه يضم عناصر محلية جيدة، لكنه لم ينجح حتى في حصد نقطة واحدة واستمرت هزائمه حتى بعد اقالة الصربي دراغان واسناد المهمة الى الوطني حسين ياسين الذي أظهر بعض التحسن في مباراة السالمية رغم الخسارة 1-2، وعموماً يحتاج الفريق لأسماء أقوى على صعيد المحترفين.

الهدافون:

3 أهداف: السنوسي الهادي (العربي) نابي سوماه (الفحيحيل)، وسام الادريسي (اليرموك)، تاليسون (الساحل)، عبدالله البريكي، فيصل زايد (الكويت)، باتريك فابيانو (السالمية) نيكولاس كوفي (برقان)، رافاييل (الصليبخات)، ايمانويل (التضامن)، لوكاس غاتشيو (القادسية).

هدفان: حامد الرشيدي (التضامن)، سيف الحشان، فهد الأنصاري (القادسية)، مبارك الفنيني،مساعد ندا (السالمية)، شبيب الخالدي (كاظمة)، أحمد حزام، جيمي سياج (خيطان)،عبدالهادي خميس (الشباب).

هدف واحد: عبدالله الشامي، أرون أمبيبي (الفحيحيل)، سيدريك هنري،سيكو كيتا (العربي)، فهد الهاجري (الكويت)، دينيس سيسوجو، عدي الصيفي، بدر المطوع، سالم البريكي، عيد الرشيدي (القادسية)، فيصل عجب، مشعل الشمري (التضامن)، ليو سيلفا، ماثيو هنريكي، عبدالعزيز اياد، محمد جمال (الساحل)، ناصر فرج (كاظمة)، محمد الربيع، فرحان سعد (برقان)، عبيد رافع، حسين الحربي،فايز الظفيري، عبدالله المسامح (الجهراء)، أحمد الرياحي، محمد دحام، سالم المسلاتي، مشعل فواز (النصر)، عبدالمحسن التركماني، أوسينو سيزار، حسين نادر(الشباب)، محمد عبيد، أولسن (خيطان)، محمد العلاطي، بدر المطيري، بدرجمال (الصليبخات)، فواز عايض، فهد الرشيدي، حمد القلاف (السالمية) أوسينو نداي، عدي الدباغ (اليرموك).

