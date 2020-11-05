مراجعة تعليمات ترخيص الأندية الآسيوية.. ودوري للسيدات في 2023

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حرصه على الارتقاء بالمستوى الاحترافي للعبة، بعد موافقة مجموعة عمل ترخيص الأندية على مراجعة تعليمات ترخيص الأندية، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته عبر تقنية الاتصال يوم امس.

وأشادت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة حمد الجنيبي، بالتطور الكبير الذي تحقق في تعليمات ترخيص الأندية رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة في الوقت ذاته على الحاجة لتحقيق المزيد من الخطوات لتحسين تطوير احترافية الأندية.

وقال الجنيبي في الكلمة الافتتاحية: «جائحة كوفيد-19 عطلت الرياضة العالمية، وخاصة كرة القدم، ولكنني سعيد بمتابعة استمرار التطور الكبير لترخيص الأندية في كافة أرجاء القارة»، مضيفا: «أسباب هذا التقدم في ترخيص الأندية تكمن في التزام اتحاداتنا الوطنية والأندية، والتي تعتبر ترخيص الأندية أداة مهمة للوصول الى مستوى مميز من الاحترافية».

وأوضح: «مع مواصلة اكتساب ترخيص الأندية للزخم، فإنه من الضروري مواصلة مراجعة وتحسين التعليمات كي تعبر عن الظروف المحيطة، حيث يتوجب على المزيد من الأندية الدخول في العصر الجديد لكرة القدم، حيث الاحترافية والحوكمة الجيدة تحظى بتركيز أهم».

ومن ضمن توصيات اللجنة تضمين فرق لكرة القدم النسائية، ووضع معايير لحماية الأطفال، واعتماد أهداف في مجال الاغاثة، حيث وافقت مجموعة العمل على اعتماد هذه التعديلات في التعليمات الجديدة لترخيص الأندية. كما وافقت مجموعة العمل على توصيات لتعديل التعليمات في مجال هيكل الدوائر القانونية، والأطراف المسيطرة على كرة القدم للأندية، وكذلك استحداث معايير لعمل التقارير والهيكل المؤسساتي، بهدف الالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة في كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية.

وكذلك، ضمن جهود الارتقاء بكرة القدم النسائية، وافقت مجموعة العمل على استحداث معايير ترخيص دوري أبطال آسيا للسيدات، تمهيداً لاطلاق البطولة الأولى على مستوى الأندية للسيدات في قارة آسيا عام 2023.

ويشار الى أن جميع قرارات مجموعة العمل تحتاج لمصادقة لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي قبل اعتمادها.

