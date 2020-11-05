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الشباب حسم «ذهاب الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 05 نوفمبر 2020

حسم الشباب مواجهة الذهاب أمام الساحل بالفوز 3-1 (21-25، 25-17، 25-22، 25-19) أول من أمس ضمن المرحلة الفاصلة المؤهلة الى دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة.
وتقام المباراة بين ثاني الدرجة الأولى (الساحل) وخامس الدرجة الممتازة (الشباب) وهي بنظام الذهاب والاياب حيث سيلتقي الفريقان مرة اخرى غداً لتحديد المتأهل، وفي حال تبادلا الانتصار سيلجآن الى مباراة فاصلة الأحد.
وكان الجهراء توج بلقب دوري الدرجة الأولى وضمن تأهله الى «الممتازة»، فيما هبط اليرموك الى الدرجة الأولى بعد حلوله في المركز سادساً في دوري الأضواء. وبعد أن تأخر الشباب في الشوط الاول، تمكن من انهى الأشواط الثلاثة التالية لصالحه ليحقق انتصارا مستحقاً قربه من التأهل الى الدرجة الممتازة.


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