تأجيل «كأس اليد»

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أجّل اتحاد كرة اليد انطلاق منافسات بطولة الكأس التي كانت مقررة اليوم لتصبح بعد غد حيث ستقام ضمن الجولة الاولى 3 مباريات لحساب المجموعة الثانية تجمع العربي مع الجهراء، والصليبخات مع القرين، والقادسية مع برقان.

وكانت بطولة الدوري اختتمت الإثنين الماضي بتتويج الكويت للمرة الثامنة على التوالي والعاشرة في تاريخه. من جانب آخر حدد الاتحاد تاريخ 23 نوفمبر الحالي موعداً للقاء كأس السوبر والذي سيجمع بطل الدوري مع بطل الكأس. وقال الاتحاد انه في حال كان الفائز بلقبين الفريق ذاته سيكون الطرف الآخر في اللقاء وصيف بطل الدوري.

كما حدد الاتحاد فترتين لتسجيل اللاعبين الجدد لمسابقة دوري الدرجة الممتازة والاولى حيث ستكون الفترة الاولى من 19 الى 26 نوفمبر بينما يتحدد الفترة الأخرى في وقت لاحق.

