مناقشة إجراءات الوقاية من «كورونا» في «الآسياد الشاطئية»

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ناقشت لجنة التنسيق التابعة للمجلس الاولمبي الاسيوي خلال اجتماعها الثالث أول من أمس عبر تطبيق «زووم»، مع اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا بالصين، الاجراءات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا وصحة المشاركين في الالعاب وسلامتهم.

وكان من المقرر أن تقام دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر 2020، لكنها تأجلت بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 لتقام بين 2 و10 أبريل 2021.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية في الدورة، ويمكن أن يرتفع العدد الى نحو 4 آلاف رياضي لدى اقفال باب تقديم الطلبات في 31 ديسمبر المقبل.

وكانت النقطة الرئيسة في الاجتماع عبر الفيديو صحة وسلامة القادمين الى سانيا، وهي منتجع سياحي شعبي في جزيرة هاينان الاستوائية، مع بحث البروتوكول الصحي قبل الوصول الى سانيا ولدى المغادرة منها كل الى بلده أو منطقته.

وتطرق البحث الى اجراءات الحجر، وفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، واجراءات التباعد الاجتماعي في قرية الرياضيين، والاجراءات التي ستتبع في حال جاءت نتيجة فحص أي رياضي خلال الالعاب ايجابية.

وقال المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم: انها قضية ملحة ونقطة رئيسية للمشاركة في الالعاب الاسيوية الشاطئية ونجاحها.

