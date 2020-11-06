أول النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس كلا على حدة سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج وسفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو اغيلار وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل حسين محمد رضا الصافي وسفير مملكة بلجيكا لدى الكويت ليو بيترز وسفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي وسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الكويت اللواء إم دي عشيق الزمان وسفير جمهورية السودان لدى الكويت عبدالمنعم أحمد الأمين وسفير مملكة هولندا لدى الكويت يوهانس لورينتيوس ويستهوف وسفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان الكساندر وربا وذلك بمناسبة استلام مهام عملهم.

حضر المقابلات مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد علي الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي سليمان السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين. من جانبه، كشف السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي لـ «النهار» عن لقائه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث وجه له دعوة من نظيره العراقي مصطفى الكاظمي لزيارة العراق، موضحاً ان الخالد رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب وقت. وعلمت «النهار» ان الدعوة الموجهة من الكاظمي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كانت شفاهية بعد الزيارة التي قام بها السفير المنهل الى العراق اخيرا ولقائه برئيس وزراء بلده.

ومن جانب اخر، علمت «النهار» ان الجانب العراقي اقترح عقد اجتماعات اللجنة الثنائية الكويتية- العراقية في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل ما بين الـ 9 والـ 15 من ديسمبر بعد ما كان المقرر انعقادها في شهر نوفمبر الحالي، وذلك في العاصمة العراقية- بغداد. يذكر ان اجتماعات لجنة متابعة اللجنة العراقية- الكويتية في دورتها السابعة قد عقدت في الكويت في وقت سابق وتمت مناقشة اهم القرارات والملفات التي انجزت وما سيتم عرضه خلال اجتماعات اللجنة في دورتها الثامنة ببغداد. يذكر ان العراق في انتظار تأكيد الكويت على التاريخ المقترح لانعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين.

