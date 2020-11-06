أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر في مقر ديوان عام وزارة الخارجية امس الخميس سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

وتلقى الناصر اتصالا هاتفيا امس من وزير خارجية جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة بالانابة محمد أتمر اذ بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك. من جانب اخر، دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن الانكليزية الى الالتزام بتطبيق الحظر على عموم انكلترا والذي يبدأ يوم امس الخميس. وشددت السفارة في بيان صحافي على ضرورة التزام الجميع بتعليمات السلطات البريطانية والتي تهدف لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مضيفة ان خرق الاجراءات سيعرضهم للمساءلة القانونية. ودعت السفارة المواطنين في حال حاجتهم الى اي مساعدة عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.

وكان مجلس العموم البريطاني صوت في وقت سابق على دعم خطة الحكومة لفرض اغلاق عام ثان ولكن على انكلترا دون اسكتلندا وايرلندا الشمالية فيما أقرت ويلز الاسبوع الماضي اغلاقا عاما سينتهي يوم 17 من الشهر الحالي.

