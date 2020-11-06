أول النهار

قامت ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة بزراعة شتلات من نبات القرم (المانغروف) في جزيرة (بوبيان) محمية مبارك الكبير لاثراء الغطاء النباتي بالتعاون مع الادارة العامة لخفر السواحل.

وقال رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحافي ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لجهود الهيئة في زراعة نبات القرم بجزيرة (بوبيان) خلال السنة الماضية بهدف اثراء التنوع الاحيائي واعادة تأهيل المناطق الساحلية في الكويت.

واضاف الاحمد ان الهيئة وبالتعاون مع خفر السواحل اطلقت ستة طيور من نوع (البجع الابيض) في المحمية الطبيعية التابعة للهيئة في الجزيرة حيث صودرت هذه الطيور من احد «الحسابات» كان يقوم ببيعها ما يعد مخالفة للمادة (100) من قانون حماية البيئة.

واوضح انه وفور رصد هذه المخالفة تم التنسيق مع شرطة البيئة ومصادرة البجع ومحاسبة المتسببين بذلك منوها بضرورة التزام الجميع بتطبيق القوانين لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

ومن جانبه، قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع الشؤون الفنية د. عبدالله الزيدان ان المادة (100) تنص على أنه «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة».

واضاف د. الزيدان ان المادة (149) من القانون نفسه تنص على العقوبة الخاصة بذلك حيث «يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة».

واوضح ان طائر البجع الابيض طائر مهاجر يفرخ في شرق اوروبا ودول آسيا الوسطى ويهاجر بأسراب الى افريقيا والهند وبعض دول شرق آسيا ويتواجد في المياه والمستنقعات الضحلة ويتغذى الطائر على الأسماك بشكل رئيسي والقشريات واللافقاريات ويتميز بمنقار كبير يمكنه ان يجرف الاسماك مع المياه.

واكد اهمية اتباع والتزام المواطنين والمقيمين بما جاء في قانون حماية البيئة ولوائحة التنفيذية وتنفيذ توصيات الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية (سايتس) واتفاقية الاراضي الرطبة واتفاقية تغير المناخ التي من اهم الاهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقيات المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع الاحيائي.

