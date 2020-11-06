أول النهار

بحث وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم امس الخميس مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدي الكويت ألينا رومانوسكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما ما يتعلق بتطوير المدن في مجال العمل البلدي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجاسم السفيرة رومانوسكي في مكتبه. كما بحث الوزير الجاسم مع سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت ميغيل مورو اغيلار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خصوصا بما يتعلق بتطوير المدن في مجال العمل البلدي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجاسم اليوم في مكتبه للسفير اغيلار.

