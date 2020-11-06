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واشنطن- الوكالات: بات المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على بعد خطوة من دخول البيت الأبيض بعد فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي نفذ وعيده وشن حربا قضائية حقيقية ضده مشككا بنزاهة العملية الانتخابية وهو ما قد يعني ان اعلانا رسميا عن اسم الرئيس الاميركي القادم سيتأخر اكثر فأكثر....(طالع ص 12-13).

وضمن بايدن ليل الأربعاء الخميس دعم 264 من كبار الناخبين. بفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، ما يعني انه ان استطاع حسم احدى الولايات المتبقية وهي نيفادا (ستة من كبار الناخبين) او جورجيا (16) او بنسلفانيا (20)، فسيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وللمرة الأولى منذ العام 2000 لم يعرف الأميركيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 يناير 2021. وقال بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير «عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد اننا سنفوز». وأضاف انه حان الوقت «لوضع الخطابات العدوانية التي اطلقت خلال الحملة، وراءنا» مقدما نفسه على انه موحد لبلد منقسم بعمق. وأضاف «من اجل ان نتقدم، يجب ان نكف عن معاملة معارضينا كأعداء».

في المقابل اعلن فريق حملة ترامب سلسلة دعاوى قضائية لوقف فرز الاصوات في ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان حيث فاز جو بايدن بفارق اقل من 1% حسب النتائج شبه الكاملة، وكان الرئيس نفسه هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء الى المحكمة العليا بدون ان يذكر الأسباب بشكل واضح. بينما بدأ مساعدوه نشر اشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي والاذاعات حول عمليات غش ومخالفات. وقالت مصادر اميركية ان حملة ترامب جهزت «فريق نجوم» من المحامين لخوض المعركة في حين اطلقت جنيفر اومالي ديلون مديرة حملة بايدن مشروع «صندوق المعركة» ردا على الهجوم الجمهوري.

وفي موقف لافت انتقدت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا «مزاعم الرئيس الأميركي التي لا اساس لها من الصحة» بشأن الانتخابات. بل ان بعض الجمهوريين صدموا بتهديد الرئيس. وكتب النائب الجمهوري آدم كينزينجر في تغريدة على «تويتر» «توقف. سيتم احتساب اوراق الاقتراع واما ان تخسر او تفوز. وستقبل اميركا ذلك. الصبر فضيلة».

ولم يسبق ان شارك هذا العدد من الناخبين الأميركيين في انتخابات. فقد ادلى 160 مليون ناخب بأصواتهم، وقدرت نسبة المشاركة بـ66,9% مقابل 59,2% في انتخابات 2016، حسب مركز «يو اس ايليكشنز برودجيكت».

الى ذلك وفي تأكيد لثقته بالفوز اكد بايدن في تغريدة ان الولايات المتحدة ستنضم مجددا الى اتفاقية باريس للمناخ التي غادرتها رسميا الأربعاء في اليوم الأول من رئاسته، اي «بعد 77 يوما بالضبط».