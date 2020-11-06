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أعلن مجلس الوزراء عن انتهاء فترة الحداد الرسمي لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه غدا السبت.

وقرر المجلس في اجتماعه الاستثنائي امس تكليف وزارة الاعلام بتعميم صورة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في جميع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية في الخارج. من جانب آخر، دعا مجلس الوزراء كلا من جمعيات الشفافية والنزاهة الوطنية والصحافيين الى المشاركة في الاطلاع على سير عملية الانتخابات وجميع الاجراءات التي تتم حتى اعلان النتائج النهائية سعياً لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابية.

