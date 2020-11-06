الأولى

أكدت مصادر رسمية ان الحكومة ستتخذ اجراءت نوعية لتحصيل الديون المستحقة للدولة، وذلك من خلال حرمان الجهات المدينة من الخدمات المقدمة من الدولة، وتطبيق قواعد صارمة لاحياء الديون المعدومة، موضحة ان هذا الامر لا ينطبق على الأفراد في الوقت الحالي بل على الجهات والمؤسسات.

(طالع ص07) واوضحت المصادر لـالنهار ان الحكومة تحشد مواردها المالية، استعداداً للوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية، في ظل تحديات تراجعات النفط وتفشي كورونا ونضوب سيولة الاحتياطي العام، وفيما أفادت أن هذا الحشد يأتي لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي، والتي تستحق في مارس 2022 وكذلك السندات المحلية الأخرى.

وتحدثت عن تعديلات اجرائية لوأد الفساد وزيادة نسبة رضا المواطنين عن الاصلاح، فضلا عن الاستعانة في تمويل المشاريع التنموية عبر هيئة الاستثمار.

وأفادت المصادر ان ما يشجع هذا التوجه هو تدني نسب العائد على الاستثمار في الخارج بعد تفشي فيروس كورونا وتراجع معدلات الفائدة لمستويات هي الأدنى تاريخياً، الأمر الذي يجعل التوجه للاستثمار في السوق المحلي امراً على جانب كبير من الأهمية.

وفي سياق متصل، اوضحت المصادر ان الحكومة بصدد وضع قواعد صارمة لشركات القطاع العام، تستهدف في مجملها زيادة وتنمية الايرادات للشركات التي تمتلك فيها الحكومة اكثر من 50 % من رأسمالها مع العمل على تحقيق الجودة والتميز لها وضمان توفير الخدمات الحكومية بعدالة.