وطن النهار

استقبل رئيس التحرير عماد بوخمسين سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام. دي عشيق زمان والملحق العسكري بالسفارة العميد محمد ابو ناصر بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف وذلك صباح أمس، حيث دار الحديث حول العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها بمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها بنغلاديش.

وقال السفير ان جالية بلاده تقدر بـ 350 ألفاً منها 18 ألفاً يعانون من انتهاء اقاماتهم بسبب فقد وظائفهم خلال جائحة كورونا، منوهاً إلى انه يعمل من أجل جلب العمالة الماهرة للكويت في جميع القطاعات.وأكد ان بلاده ترحب بالمستثمرين الكويتيين حيث تقدم لهم التسهيلات اللازمة لنجاح استثماراتهم.

وأوضح ان الحكومة البنغالية تعمل من أجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية، ولاسيما الخليجية منها خصوصاً وان بلاده في طور الانتقال الى الدول النامية في عام 2024.

وتحدث عن وجود 11 منطقة صناعية في بلاده تحتوي على مدن صناعية في جميع المجالات فضلاً عن انها دولة رائدة في مجال الصناعة الصيدلانية «الأدوية» والتي تصدر إلى 147 دولة في العالم، آملا ان تستفيد الكويت من الصناعات الصيدلانية البنغالية.

وأشار الى انه ولاول مرة يعمل بها سفيراً بالخارج باعتبار ان لديه خلفية عسكرية وان مهمته تتركز على تطوير العلاقات بين البلدين، مشيداً بلقائه بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي قال انه تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الكويتية - البنغالية التي وصفها بالاخوية.

ولفت إلى انه سيعمل على الترويج لبلاده في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان الاعلام الكويتي الذي وصفه بالمتميز سيساهم في ايصال الصورة الحقيقية لبنغلاديش الى القارئ الكويتي. ومن جانبه رحب عماد بوخمسين بالسفير البنغالي، موضحاً ان الشارع الكويتي لا يعلم الكثير عن بنغلاديش والتطور الذي تشهده، لافتاً إلى ضرورة الترويج لبنغلاديش في جميع المجالات وذلك لاستقطاب الاستثمارات الخاصة والحكومية، وجلب العمالة الماهرة الى الكويت.

وأكد بوخمسين على دعم القطاع الخاص للدول الصديقة والشقيقة للكويت واقامة الاستثمارات في جميع المجالات منها الزراعية والسياحية وغيرها من المجالات ودعم وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

